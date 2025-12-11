Румен Радев пред журналисти днес.
В 13:30 днес парламентът ще гласува по проекта на решение за недоверие на Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков. Вотът се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.
Радев присъства днес на тържествената литургия в столичната митрополитска катедрала "Св. великомъченица Неделя“, на която българикият патриарх и Софийски митрополит Даниил почете празника на св. Даниил Стълпник.
Нашият народ високо цени призванието на Българския патриарх Даниил да отстоява християнската вяра и авторитета на православието, както и да укрепва духовния мир и да гради единение в трудни времена. Това заяви президентът Румен Радев на тържествената света литургия.
Десетки духовници и миряни взеха молитвено участие в богослужението в столичната митрополитска катедрала "Св. великомъченица Неделя". Тържествената света литургия беше отслужена от Българския патриарх Даниил и членове на Светия Синод.
Православната църква чества днес празника на свети Даниил Стълпник, на който патриарх Даниил отбеляза своя имен ден. В приветствието си президентът Румен Радев изрази надежда, че монашеската отдаденост и непреклонната вяра на свети Даниил Стълпник даряват сили и вдъхновение на всички християни. "Нека Вашият небесен покровител продължава да бъде опора и закрилник на Българската православна църква и на Вас във Вашите народополезни начинания“, обърна се държавният глава към патриарх Даниил, духовниците и миряните в храма.
