Радев: България се стреми към задълбочаване на инвестиционното си сътрудничество със Саудитска Арабия в сферата на високите технологии и иновациите

Българският държавен глава проведе среща в Рияд с престолонаследника и министър-председател на Кралство Саудитска Арабия Негово Кралско Височество принц Мохамед Бин Салман



"Визията 2030“ за модернизиране на Кралство Саудитска Арабия чрез целенасочени инвестиции в сферата на високите технологии, иновациите, енергетиката и образованието разкрива благоприятни перспективи за осъществяването на взаимноизгодни проекти с България. Това заяви президентът Румен Радев на среща в Рияд с престолонаследника и министър-председател на страната Негово Кралско Височество принц Мохамед Бин Салман. Държавният глава открои утвърждаването на България като център в развитието на високите технологии в Югоизточна Европа, за което допринасят редица технологични компании и научни звена, дейността на първия в нашия регион Институт за компютърни науки и изкуствен интелект, както и предстоящото създаване в София на една от шестте фабрики за изкуствен интелект, залегнали в ключовата изчислителна инфраструктура на Европейския съюз.



Обща бе позицията, че и двете държави имат постижения в сферите на високите технологии, иновациите, устойчивите решения в енергетиката и отбраната и това създава солидна основа за развитието на двустранното търговско-икономическо, научно и инвестиционно партньорство между България и Саудитска Арабия. Отбелязан бе и взаимният интерес за разширяване на научния и образователен обмен, както и възможностите за използване на европейски финансови механизми за реализацията на общи проекти.



По време на срещата българският държавен глава изрази подкрепата на страната ни за усилията на страните от Близкия Изток за възможно най-скорошно преустановяване на военните действия в региона и за постигане на устойчиво мирно решение със средствата на дипломацията.



Президентът Радев поднови поканата си към Н.Кр.В. принц Мохамед Бин Салман да осъществи отложеното си посещение в България заедно с представители на бизнеса за последващо задълбочаване на двустранния диалог на най-високо равнище и стимулиране на двустранните икономически връзки.