Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Радев: България разчита на почетните консули да допринасят за създаването на нови партньорства в икономиката, иновациите и образованието
Автор: Илиана Пенова 17:04Коментари (0)28
©
България разчита на усилията на почетните консули от цял свят в страната ни да допринасят за откриване на нови партньорства в сферите на икономиката, търговията, иновациите,  образованието, туризма. Страната ни може да е по-видима, като възстанови позициите си и изгради нови сътрудничества у нас и зад граница в условията на динамична геополитическа среда. Това заяви държавният глава Румен Радев по време на среща днес в президентската институция с ръководството на Асоциацията на почетните консули в България (АПКБ). Съставът на асоциацията включва представители на повече от 50 държави, в част от които България няма дипломатическо представителство.

По думите на държавния глава промените и предизвикателствата в глобалната икономика изискват създаването на нови сътрудничества в международен план. Сътресенията в световен мащаб налагат повишаване на устойчивостта на съществуващите партньорства, но и диверсификация в икономическите и търговски отношения, в сферата на енергетиката и туризма, заяви президентът. Румен Радев допълни, че за България е важно да възобнови партньорствата си с държави и региони, с които е имала изградени дългогодишни двустранни отношения.

Ще продължаваме да разчитаме на ангажираността на АПКБ за установяване на още по-интензивно сътрудничество за популяризирането на България, на нашите културни и научни постижения, възможностите за туризъм, за привличането на нови инвеститори и партньори в нашата страна, подчерта държавният глава. Като перспективни сектори бяха откроени области като иновации, образование и туризъм. "Задълбочаването на обмена в образованието и науката дава трайни и дългосрочни резултати, които стимулират контактите между хората и бизнеса“, заяви Румен Радев. Обща бе позицията, че за да се подобри обменът между държавите, е необходимо ускоряване на процеса по издаване на визи от страната ни, което изисква целенасочени усилия, както за ангажиране на необходимия брой служители, така и за дигитализация на процеса.

Българските компании от сферата на високите технологии и иновациите са изключително успешни и страната ни се утвърждава като център на информационните технологии в Югоизточна Европа, посочи още президентът. По думите му, сътрудничествата в технологиите на бъдещето носят ползотворен резултат, когато надхвърлят държавните граници и се мултиплицират на международните пазари.

По време на срещата бе подчертано, че успешното развитие на двустранни отношения, в която и да е сфера от взаимен интерес, изисква България да утвърждава върховенство на правото. От асоциацията поздравиха държавния глава за системните му действия в тази посока и го призоваха да продължи да вдига флага на върховенството на закона. Президентът посочи, че са необходими още гаранции за защита на частната собственост и на свободния бизнес, като изрази надежда обществената енергия да укрепи демократичните процеси.

От Асоциацията на почетните консули в България, по чиято инициатива се проведе днешният разговор, изразиха желание за регулярност на срещите с държавния глава с цел установяване на трайно сътрудничество, за да се подпомогне развитието на двустранните отношения в търговската, икономическата, културната и научната сфера.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от София! Мъжът й - бивш боксьор, запалил е къщата й, докато децата са били вътре!
Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от София! Мъжът й - бивш боксьор, запалил е къщата й, докато децата са били вътре!
22:34 / 01.11.2025
Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърна в истински празник на ужаса
Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърна в истински празник на ужаса
12:41 / 01.11.2025
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
10:26 / 01.11.2025
Неочакван случай! Мъж, обявен за мъртъв преди години, е открит жив в Пирин
Неочакван случай! Мъж, обявен за мъртъв преди години, е открит жив в Пирин
17:10 / 01.11.2025
Промени в движението за Архангелова задушница в Кюстендил
Промени в движението за Архангелова задушница в Кюстендил
08:46 / 01.11.2025
Говорят новите будители: Учителите сме хората, които градят бъдещото поколение и трябва да създадем пълноценни граждани на обществото
Говорят новите будители: Учителите сме хората, които градят бъдещото поколение и трябва да създадем пълноценни граждани на обществото
16:35 / 01.11.2025
Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта" на катастрофите в България, е "Будител на годината 2025"
Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта" на катастрофите в България, е "Будител на годината 2025"
16:33 / 01.11.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Медици протестират за по-високи възнаграждения
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Масово нападение с нож в британски влак
Серия от трусове в Турция
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: