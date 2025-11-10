Новини
Радев: България е солидарна с усилията на Ливан в подкрепа на мира, сигурността и стабилизирането на Близкия изток
Автор: Елиза Дечева 19:17Коментари (0)0
©
България и Ливан споделят общ стремеж за активизиране на диалога между институциите на двете държави и между представителите на бизнеса. Визитата на президента на Република Ливан Жозеф Аун в София по повод предстоящото отбелязване на 60-годишнината от установяване на двустранните дипломатически отношения е израз както на приятелските отношения между България и Ливан, така и дава възможност за разширяване и задълбочаване на двустранното партньорство във всички области от взаимен интерес. Това заяви президентът Румен Радев, който проведе среща в София днес с ливанския си колега генерал Жозеф Аун. Президентът на Ливан е на официално посещение в България по покана на българския държавен глава.

В изявлението си след пленарните разговори президентът Радев подчерта, че официалната визита на президента Аун се случва в динамичен и сложен момент в регионален и глобален план. По думите на българския държавен глава безпрецедентната по мащаби ескалация на напрежението в региона на Близкия изток и започналите дълбоки промени в регионалната архитектура за сигурност открояват значението на Ливан за гарантиране на политическата и икономическа стабилност в региона. Българският президент открои личните усилия на генерал Аун за връщането на страната по пътя на мира, просперитета и сигурността като изключително важни за целия регион.

България е солидарна с усилията на Ливан в подкрепа на мира, сигурността и стабилизирането на Близкия изток, които са от изключително значение и за ЕС, подчерта още президентът Румен Радев. Във връзка с това България може да играе важна роля за възстановяването и икономическото развитие на Ливан, посочи Румен Радев и потвърди готовността на страната ни да подкрепи Ливан за засилване на институционалното партньорство с Европейския съюз на предстоящия Съвет за асоцииране ЕС-Ливан.

Като особено перспективни области за задълбочаване на двустранните отношения двамата президенти посочиха икономиката и търговията, насърчаването на взаимните инвестиции, развитието на високи технологии и изкуствен интелект, културата и образованието, включително обучението на военни медици. И Румен Радев, и Жозеф Аун отбелязаха, че съществува значителен потенциал за надграждане на партньорството извън традиционните ниши на сътрудничество и съществено увеличаване на двустранния икономически обмен, който достига 175 милиона евро.

Обща бе и позицията за необходимостта  от актуализиране на правно-нормативната база, която регламентира двустранното сътрудничество и бе отправен апел към правителствата на двете страни за създаване на съвместна комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, която да създаде стабилна институционална рамка и да засили прагматизма в партньорството между България и Ливан. 

"За да се случи всичко това е необходимо да създадем по-добри условия за хората и бизнесите от двете страни, за да могат да комуникират много по-лесно. Затова нашето очакване е да се възстанови пряката въздушна линия между Бейрут и София“, заяви българският президент.

Президентът Жозеф Аун подчерта историческите връзки в отношенията между двете държави и двата приятелски народа и напомни, че визитата му цели очертаването на конкретни бъдещи измерения за активизиране на двустранното партньорство, за което е необходимо актуализирането и на правно-нормативната рамка. Жозеф Аун  отбеляза и необходимостта от възстановяването на пряката самолетна линия между София и Бейрут, което би улеснило комуникацията между бизнеса, туризма и двустранното сътрудничество в различни области. Възможността Ливан да използва опита на България в областта на военната медицина също бе откроена от президента Аун.

По-рано през деня Жозеф Аун беше посрещнат от Румен Радев с церемония на площад "Св. Александър Невски“, където отдаде почит пред Паметника на незнайния воин. На "Дондуков“ 2 двамата държавни глави проведоха среща на "четири очи“, след която ръководиха пленарните разговори между официалните делегации на двете страни.






