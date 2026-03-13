Европа няма единна позиция за войната в Близкия изток, а причината е, че външната политика на ЕС се взема с пълно единодушие между държавите членки. Това коментира пред БНТ евродепутатът Радан Кънев."Тук големият проблем е, че Европа няма единна позиция. По-големият проблем е, че тя не може и да има единна позиция по простата причина, че по силата на договора за ЕС външната политика на съюза се определя с пълно единодушие на всички държави - 27 държави-членки.“По думите му това означава, че всяка държава има право на вето, което прави общата външна политика изключително трудна. Кънев обясни, че различните европейски страни имат свои традиционни политики към Близкия изток, както и вътрешнополитически съображения, които влияят върху позициите им.Според него въпреки различията в Европа все пак се очертава преобладаваща оценка за случващото се."Аз вярвам, че в Европа има преобладаваща позиция по отношение на това, което се случва в Персийския залив. Преобладаващата позиция е ясната оценка, че тук става дума за една война без цели. А когато войната е без цели, тя не може да има и положителни резултати.“Евродепутатът подчерта, че проблемът е и в начина, по който е взето решението за военните действия."Америка не потърси контакта на съюзниците си преди това, не поиска съдействието им преди да започне. Очевидно не уведоми много от тях. И в крайна сметка президентът не уведоми и собствения си Конгрес.“Радан Кънев коментира и санкциите срещу Русия и зависимостта на Европа от руската енергия. Той подчерта, че за ЕС санкциите са преди всичко въпрос на сигурност."При Европа отделянето на европейската икономика от руската енергийна зависимост се превръща във въпрос на национална сигурност, защото видяхме с очите си, че тази енергийна зависимост се превръща в геополитическо оръжие.“Според него отстъпление от тази политика би било сериозна грешка.Кънев коментира и решението на българския парламент, свързано със Съвета за мир на Доналд Тръмп. Той заяви, че темата изобщо не се обсъжда в Европейския парламент."Категорично не, защото огромното мнозинство от европейските държави вече отказаха с различна степен на категоричност да се включат.“По думите му предложението е било отхвърлено от почти всички държави в Европа."С различна степен на възпитание и елегантност това предложение беше отхвърлено освен от две държави от цяла Европа – Унгария и България.“