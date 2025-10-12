Новини
Радан Кънев: Ние не желаем да определяме кой да е главен прокурор, искаме да бъде избран по начин, гарантиращ върховенството на правото
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:23Коментари (0)75
© БНТ
Евродепутатът от Европейската народна партия и представител на "Демократична България" Радан Кънев коментира актуалните теми за "дълбоката държава", Антикорупционната комисия и ролята на европейските институции за върховенството на правото у нас. Въпросът не е дали тази риторика достига до Брюксел, а дали проблемът съществува у нас. Все повече хора разбират, че има такъв проблем, заяви той пред БНТ.

Относно избора на нов главен прокурор, евродепутатът беше категоричен.

"Ние не желаем да определяме кой да е главен прокурор. Искаме той да бъде избран по начин, който гарантира върховенството на правото", заяви той и припомни, че забавянето се дължи на изтеклия мандат на Висшия съдебен съвет и липсата на нов избор.

По думите му, т. нар. "дълбока държава" означава, че "хората, които избираме, не държат реалната власт в ръцете си".

"Фасадна демокрация е изразът, който използвахме, когато учредявахме ДСБ преди 21 години. Реалните лостове на властта са други – те не се променят при избори", посочи евродепутатът.

Кънев отхвърли тезата, че коалицията "Продължаваме Промяната – Демократична България" е фасадна.

"Това е доброволен съюз между две политически формации с различни лидери и подходи. Всички виждат колко трудно взаимодействаме понякога, но с сигурност няма задкулисие", допълни той.

На въпрос дали сигналите към европейските институции представляват клевета срещу България, Кънев подчерта, че това е част от същността на членството ни в ЕС."Всеки български гражданин има право да бъде защитен на две нива – от своите национални институции и от европейските. Това е силата на европейската демокрация", каза представителят на ДБ.

В допълнение той уточни, че българите не вярват на съда, прокуратурата и правителството, което прави европейската защита още по-важна.

Кънев коментира и замразените средства по Плана за възстановяване и устойчивост. "Тези пари не са спрени, защото някой се е оплакал. Те са спрени, защото България не отговаря на изискванията за върховенство на правото", заяви той.

Според него, отговорността е на управляващото мнозинство и парламента, които са отменили гаранциите за независимост на КПК. "Европейската комисия иска гаранции, че този орган е независим, а парламентът направи обратното", каза той.

Кънев припомни, че именно "Демократична България" се е противопоставяла на идеята КПК да има разследващи функции. По думите му такива органи се превръщат в оръжие на задкулисието.

