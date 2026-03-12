Румен Радев, сериозен негативен ефект върху бизнеса би имал евентуален ръст на цените на електроенергията.
"За нас на този етап няма нужда от специални мерки. Много по-големи и по-лоши биха били ефектите, ако се случат очакваните отражения върху цената на електроенергията. Да припомня, че няма да е толкова лесно да се дефинират уязвимите групи. В интерес на истината в България имаме дефиниция за енергийно бедни и тя включва не само потреблението на електро- или топлоенергия, но и достъпа до транспортни услуги", това каза пред NOVA Румен Радев, председател на УС на АИКБ.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.