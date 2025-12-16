ЗАРЕЖДАНЕ...
Работник загина при срутване на подпорна стена на строеж в Стара Загора
При срутването земна маса е затрупала един от тях. Колегите му са реагирали незабавно и са успели бързо да го извадят от пръстта.
На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е транспортирал пострадалия в болницата. Въпреки положените усилия от лекарите мъжът е починал малко по-късно.
