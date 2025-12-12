ЗАРЕЖДАНЕ...
Работната седмица завършва с мъгливо и облачно време
©
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 2°, съобщават от НИМХ.
По Черноморието ще има ниска облачност или мъгла. След обяд видимостта ще се подобри. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 11°-14°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
Още по темата
/
Климатикът в зимен режим – оптималната температура и нещо задължително, за да не товарим сметката за ток
05.12
Още от категорията
/
Месопреработвателите добиват около 80% от необходимото им говеждо месо от Европа, а останалите 20% идват от България
09:58
Експерт: Сретен Йосич остава риск за България, след като сръбският съд го остави почти до края на присъдата му
11.12
Проф. Боян Дуранкев: Пенсионната система в България изглежда стабилна поне за следващите десетина години
10.12
Дениз страда по Виктор
10.12
Свиренето на гайда в България и италианската кухня влязоха в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.