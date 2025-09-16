Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Пътен експерт за двете тежки катастрофи във Варна и София: Тези коли хвърчат като снаряди и стават неуправляеми
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:07Коментари (0)55
© Булфото
виж галерията
Две тежки катастрофи с мощни автомобили през изминалите дни. На изхода на Варна, шофьор на луксозен италиански суперавтомобил помете две коли. Петима пострадаха, сред тях и 4-годишно дете. Според една от версиите става дума за загубено управление след гонка с друг автомобил. Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни.

Вчера пък на Ботевградско шосе американска спортна кола буквално се разцепи след тежък удар в дърво с над 200 км/ч при ограничение от 70 км/ч. При катастрофата загина шофьорът на колата.

За новата поредица от инциденти след несъобразена скорост и действието на последните законодателни промени пред bTV говори Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики.

Във вчерашния ден екип на ЕЦТП са били на мястото на инцидента.

"Първата възможна версия е технически инцидент, втората е, тъй като гумите на автомобила бяха наистина много стари – 2016 година, възможно е от високата скорост някоя от тях да се е спукала“, обясни Русинова.

По думите ѝ колата сама по себе си е неустойчива, тъй като е със задно предаване.

Тя коментира и инцидента във Варна от преди 2 дни – при който суперкола, много скъп автомобил, се удари в други две коли – за щастие, без жертви.

"Във всички тези инциденти, при които се кара в градски условия с такава скорост, има сходства. Тези коли се карат с такава скорост на писта от професионалисти, а не от любители в градска среда. Тези коли хвърчат като снаряди и буквално стават неуправляеми“, обясни Русинова.


Още по темата: общо новини по темата: 999
15.09.2025 »
14.09.2025 »
14.09.2025 »
14.09.2025 »
11.09.2025 »
09.09.2025 »
предишна страница [ 1/167 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
От Благоевград: Все още има млади хора, които почитат българските обичаи за годеж или сватба
От Благоевград: Все още има млади хора, които почитат българските обичаи за годеж или сватба
14:19 / 14.09.2025
Възмутен благоевградчанин: В противопожарния сезон младежи си позволяват да хвърлят бомбички по улиците, а родителите им са на събор
Възмутен благоевградчанин: В противопожарния сезон младежи си позволяват да хвърлят бомбички по улиците, а родителите им са на събор
12:27 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
21:57 / 14.09.2025
Българин, който стана кмет във Великобритания: Тук не се забогатява от местната власт, заплатите са символични
Българин, който стана кмет във Великобритания: Тук не се забогатява от местната власт, заплатите са символични
15:58 / 14.09.2025
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
Добри новини от пожара високо в Рила
Добри новини от пожара високо в Рила
12:38 / 14.09.2025
Водосвет за успешна учебна година в Кюстендил
Водосвет за успешна учебна година в Кюстендил
09:20 / 14.09.2025
Актуални теми
Бойни спортове
Вторият мандат на Доналд Тръмп
51-ото Народно събрание
Конфликт Израел-Газа
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: