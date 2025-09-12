ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Пътен експерт: От АПИ не можаха да поправят пътищата, сега ще оправят поведението на водачите
"Това е поредно повишение на глобите. Повечето хора са скептици, на нас ни се обяснява, че държавата е лоша, някой се опитва да ни убеди, че сме втора ръка хора. Ако един благородник е вкаран в кочина, той ще стане свиня. Когато нямаме пътища, се държим по този начин. В Италия сме националността, която е четвърта по нарушения", заяви пътният експерт Христо Радков.
Той не очаква засичането на средна скорост по пътищата с тол камерите да има ефект.
"АПИ знае на какво положение са пътищата, не можаха да поправят пътищата, сега ще оправят поведението на водачите. Камионът не може да вдигне 162 км/ч, само в едни състезания в чужбина става това", категоричен е Радков.
Председателят на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка Йонко Иванов припомни в ефира на Bulgaria ON AIR, че в началото на 2025 година управляващите са дали обещание да намалят с 40% смъртността.
"Сега сигурно инструкторите са виновни, че трамваите дерайлират. Факти - юни имаме 5 пъти повече загинали деца 2 през 2024 г. - 10 този юни, при ранените деца - 513 срещу 534. С 8 са по-малко са загиналите от началото на година, не с 40% - нямаме и 4% по-малко", заяви Иванов.
Христо Радков призова Пътна полиция да прави ежегоден анализ и да каже на какво трябва да се наблегне.
"В петъка, преди трите почивни дни около 22 септември, ще застанат пак на магистралата, ще питат за аптечка и пожарогасител, нещо което няма да намали травматизма. Алкохолът, дрогата и превишената скорост дават 2% от загиналите, за другите кога ще направим нещо. Затова говорим нервно, ние само трябва да си платим таксата", коментира пътният експерт.
По думите му са нужни малко от 10 промени, за да има ефект в пътния травматизъм - като един от тях е да се намалят глобите: "В момента имаме 100 лв. глоба за Х нарушения, първо да е 50, второ 50, трето 500. Никой не ни пита нас".
И завишените наказания срещу пешеходците Йонко Иванов определи като пиар, защо "не с един, а с два телефона минават" и никой не ги спира.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 30
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Мълния е запалила пожара високо в Рила планина
10:17 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: