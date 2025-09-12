Пътен експерт: От АПИ не можаха да поправят пътищата, сега ще оправят поведението на водачите

© Bulgaria ON AIR В сила са новите по-високи глоби по Закона за движение по пътищата.



"Това е поредно повишение на глобите. Повечето хора са скептици, на нас ни се обяснява, че държавата е лоша, някой се опитва да ни убеди, че сме втора ръка хора. Ако един благородник е вкаран в кочина, той ще стане свиня. Когато нямаме пътища, се държим по този начин. В Италия сме националността, която е четвърта по нарушения", заяви пътният експерт Христо Радков.



Той не очаква засичането на средна скорост по пътищата с тол камерите да има ефект.



"АПИ знае на какво положение са пътищата, не можаха да поправят пътищата, сега ще оправят поведението на водачите. Камионът не може да вдигне 162 км/ч, само в едни състезания в чужбина става това", категоричен е Радков.



Председателят на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка Йонко Иванов припомни в ефира на Bulgaria ON AIR, че в началото на 2025 година управляващите са дали обещание да намалят с 40% смъртността.



"Сега сигурно инструкторите са виновни, че трамваите дерайлират. Факти - юни имаме 5 пъти повече загинали деца 2 през 2024 г. - 10 този юни, при ранените деца - 513 срещу 534. С 8 са по-малко са загиналите от началото на година, не с 40% - нямаме и 4% по-малко", заяви Иванов.



Христо Радков призова Пътна полиция да прави ежегоден анализ и да каже на какво трябва да се наблегне.



"В петъка, преди трите почивни дни около 22 септември, ще застанат пак на магистралата, ще питат за аптечка и пожарогасител, нещо което няма да намали травматизма. Алкохолът, дрогата и превишената скорост дават 2% от загиналите, за другите кога ще направим нещо. Затова говорим нервно, ние само трябва да си платим таксата", коментира пътният експерт.



По думите му са нужни малко от 10 промени, за да има ефект в пътния травматизъм - като един от тях е да се намалят глобите: "В момента имаме 100 лв. глоба за Х нарушения, първо да е 50, второ 50, трето 500. Никой не ни пита нас".



И завишените наказания срещу пешеходците Йонко Иванов определи като пиар, защо "не с един, а с два телефона минават" и никой не ги спира.