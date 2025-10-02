ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пуснаха сайт за проверка на заплатите на медицинските специалисти
Васил Пандов от "Продължаваме Промяната“ обяви пускането на сайта на брифинг, посветен на продължаващата пет месеца сага със заплатите на лекарите и медицинските сестри. "За всяка една болница, всеки може да провери какво ще е необходимо, за да се увеличат възнагражденията за следващата година, по начина който са предложени, който искат младите лекари и медицинските специалисти, сестри и други“, заяви Пандов.
Платформата е базирана на официални данни от Министерството на здравеопазването за всички болници, включително информация за текущите възнаграждения и броя на персонала. Изчисленията на платформата показват, че за увеличение на заплатите по изискванията на медицинските специалисти са необходими около 240 милиона лева годишно. Тази сума може да бъде осигурена без никаква значителна тежест за държавата, тъй като тя съставлява едва около 2,5% от бюджета на НЗОК и четири пъти по-малко от финансирането на увеличението на заплатите в сектор "Сигурност“, посочи Васил Пандов.
"Трябваше някой да свърши работата на Министерство на финансите и на управляващите, а никак не е трудно, защото тези данни бяха предоставени от Министерство на здравеопазването. Цинично е да казваме, че средства бюджета няма да има, просто те не се разпределят или държавата не иска управляващите да ги разпределят по правилния начин“, заяви Пандов.
Според Пандов, работната група, създадена през септември за решаване на въпроса със заплатите, не е постигнала напредък. По-тревожно е, че Министерството на финансите не изпраща представител, въпреки двете покани от управляващите.
"Продължаваме Промяната“ призовава за свикване на извънредна здравна комисия, ако работната група не е готова до края на следващата седмицата, за да може законът да бъде разгледан в пленарна зала до средата на октомври. Целта е парламентът да ги приеме преди срока за внасяна не бюджета за 2026 в края на октомври, за да могат да се включат средствата във финансовата рамка за следващата година и от 1 януари 2026 г. лекарите и медицинските сестри да получат справедливи възнаграждения.
Повече от пет месеца управляващите лъжат лекари и сестри, че ще им увеличат заплатите, припомни Пандов. Той съобщи, че "Продължаваме Промяната“ подкрепя протеста на младите лекари и медицински специалисти, които излизат отново идния вторник.
