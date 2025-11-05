Новини
Пуснаха под парична гаранция мъжа, причинил верижна катастрофа на бул."Витоша"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:27
© Facebook
виж галерията
Софийският районен съд пусна срещу 5 хиляди лева гаранция бившия член на УС на държавното дружество "Автомагистрали“ Филип Маркулиев, който в неделя се вряза в шест паркирани коли на столичния бул. "Витоша". Искането на прокуратурата за постоянен арест не беше удовлетворено, пише NOVA.

Маркулиев е обвинен за шофиране след употреба на алкохол и нанесени имуществени щети. Кръвната проба на 42-годишния мъж показа над 1,5 промила. Инцидентът се размина без пострадали.

Съдът прецени, че престъпленията, за които Маркулиев е обвинен, не са тежки. Концентрацията на алкохол не е толкова висока, посочиха магистратите и подчертаха, че в случая не може да бъде изведена обществена опасност. 

Шофьорът, помел паркирани коли в София - бивш шеф в "Автомагистрали", залавян да кара пил и с превишена скорост

Според прокуратурата той системно е нарушвал Закона за движение по пътищата. Бил е глобяван както за скорост, така и за шофиране след употреба на алкохол. 

Маркулиев заяви: "Много съжалявам за случилото се. Срамувам се, не е имало умисъл. Лошо стечение на обстоятелствата. Признавам вината си. Молбата ми е, тъй като имам фирма с действащи договори, да ми бъде наложена по-лека мярка за неотклонение, за да мога да работя".


