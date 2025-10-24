Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Пускат част от ремонтираните отсечки по АМ "Тракия"
Автор: Десислава Томева 07:22Коментари (0)89
©
Днес - 24 октомври, в следобедните часове се очаква да бъде възстановено движението в двете платна на АМ "Тракия“ в участъка между 24-и и 33-и км. Вчера завърши ремонтът в платното за Бургас на близо 10-километровата отсечка. Днес ще се пусне движението по обновеното трасе, което е с нова асфалтова настилка, отводняване, пътни знаци, маркировка и ограничителни системи.  

В област Пазарджик в участъка между 90-и и 98-и км днес около 14 ч. ще бъде пуснато движението в ремонтираното платно за Бургас. В същия участък пътуващите за София ще са в обновеното платно за столицата, като между лентите ще бъдат поставени бализи, тъй като в платното предстои полагането на маркировката. Плановете са през следващата седмица, при добро и сухо време, да се маркира и това платно, с което ще завърши ремонтът на 8-километровата отсечка в област Пазарджик.

В още два участъка на АМ "Тракия“ в областите Стара Загора и Сливен продължават ремонтите в платното за Бургас, а движението преминава двупосочно в платното за София. В Стара Загора се ремонтират 10 км между 208-и и 218-и км, а в област Сливен - 11 км, от 262-и до 273-и километър.

В участъците в ремонт е разрешено движенето в аварийната лента. При интензивен трафик и за повишаване на безопасността е възможно да се въвежда реверсивно движение. То предвижда две ленти за Бургас и една за София или две ленти за пътуващите към столицата и една в посока Бургас да бъдат организирани в зависимост от натовареността на движение. Тази организация на движение ще се прилага по преценка на "Пътна полиция“.

Между 8 ч. и 18 ч. днес ще се ремонтира асфалтовата настилка в платното за София при 63-ти км на АМ "Тракия“. При изпълнение на дейностите в отсечката в област Пазарджик ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, а трафикът ще преминава в изпреварващата.

Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но работата по отсечката е необходима, за да се гарантира безопасността на движение. Апелът към водачите е да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Още по темата: общо новини по темата: 50
23.10.2025 »
23.10.2025 »
20.10.2025 »
19.10.2025 »
17.10.2025 »
17.10.2025 »
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Община Благоевград инвестира в по-добра среда за деца и младежи с увреждания
Община Благоевград инвестира в по-добра среда за деца и младежи с увреждания
10:38 / 22.10.2025
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
20:24 / 23.10.2025
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
15:03 / 22.10.2025
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
13:21 / 23.10.2025
Националното турне "Пътят на предприемача" премина и през Благоевград
Националното турне "Пътят на предприемача" премина и през Благоевград
10:37 / 22.10.2025
Къци Вапцаров с дългогодишна зависимост
Къци Вапцаров с дългогодишна зависимост
12:11 / 22.10.2025
Актуални теми
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Нападнаха с чук прокурор Иво Илиев
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Цените на лекарствата в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: