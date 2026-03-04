ЗАРЕЖДАНЕ...
Първият полет с българи от Дубай се очаква да кацне във Варна днес
На борда има 180 човека от района на Варна и Източна България. Пасев допълни, че всички туристи са добре, като за тях са се грижили 8 опитни екскурзовода. "Постоянно сме в контакт с Министерството на туризма и на външните работи. Благодарим за тяхно съдействие и адекватност", каза Георги Пасев.
Днес се очакват и други евакуационни полети на българи, блокирани от конфликта в Близкия изток. Те ще приберат граждани, които се намират в Оман, Абу Даби и Дубай, съобщи външният министър Надежда Нейнски. По думите ѝ се очаква полет от Оман, откъдето трябва да се качат около 300 души, ако ситуацията на място е безопасна.
Има държави със значителен брой български граждани. Имаме информация за българи, които са в екзотични курорти. Там е по-трудно да се изпратят самолети. Разговарях с външния министър на Гърция. Той предложи помощ за изтеглянето на граждани от Оман. Опитваме се веднага да реагираме с безопасни маршрути на блокираните българи, мобилизирани са всички възможности - правителственият авиоотряд, националният превозвач "България Еър" и други авиокомпании, разполагащи със самолети. Има много аспекти на сигурността. Най-трудно е с Израел, но се търсят всякакви възможности. Не искаме да поставим под риск никого във въздуха, коментира Нейнски.
Външният министър заяви, че са изготвени подробни списъци по държави с българските граждани, които потенциално могат да бъдат евакуирани.
