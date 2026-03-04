Първи полет с българи от Дубай се очаква да кацне на Летище Варна днес. Това е чартър на "България Еър" с туристи на туроператора "Абакс". Самолетът е излетял в 9:45 ч дубайско време, ще прелети през Южен Оман и Египет и се очаква да кацне в 14:20 ч във Варна, заяви за TravelNews Георги Пасев, управител на "Абакс".На борда има 180 човека от района на Варна и Източна България. Пасев допълни, че всички туристи са добре, като за тях са се грижили 8 опитни екскурзовода. "Постоянно сме в контакт с Министерството на туризма и на външните работи. Благодарим за тяхно съдействие и адекватност", каза Георги Пасев.Днес се очакват и други евакуационни полети на българи, блокирани от конфликта в Близкия изток. Те ще приберат граждани, които се намират в Оман, Абу Даби и Дубай, съобщи външният министър Надежда Нейнски. По думите ѝ се очаква полет от Оман, откъдето трябва да се качат около 300 души, ако ситуацията на място е безопасна.Има държави със значителен брой български граждани. Имаме информация за българи, които са в екзотични курорти. Там е по-трудно да се изпратят самолети. Разговарях с външния министър на Гърция. Той предложи помощ за изтеглянето на граждани от Оман. Опитваме се веднага да реагираме с безопасни маршрути на блокираните българи, мобилизирани са всички възможности - правителственият авиоотряд, националният превозвач "България Еър" и други авиокомпании, разполагащи със самолети. Има много аспекти на сигурността. Най-трудно е с Израел, но се търсят всякакви възможности. Не искаме да поставим под риск никого във въздуха, коментира Нейнски.Външният министър заяви, че са изготвени подробни списъци по държави с българските граждани, които потенциално могат да бъдат евакуирани.