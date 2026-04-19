6-партиен парламент показа първият exit poll-а на социологическа агенция "Тренд" към 19.00 ч.

"Прогресивна България" печели изборите с 39,2% от гласовете.

Второто място заема коалицията ГЕРБ-СДС с 15,1% от вота. Следва ПП-ДБ с резултат от 13,3%.

Четвъртото и петото място са съответно за ДПС (8,1%) и "Възраждане" (5.0%). Малко над бариерата за влизане в парламента е "БСП – Обединена левица" (4,2%).

Под чертата засега остават формациите "Сияние" (3,1%), МЕЧ (2,7%), "Величие" (2,4%), АПС (2,1%), "Има такъв народ" (1,6%) и "Синя България" (0,7%).