Първият у нас брайлов учебник по английски език, адаптиран за подготовка за Кеймбридж сертификат, вече се разпространява у нас. Изданието е реализирано в рамките на проекта "Още една крачка до голямата цел“ на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928“ и предоставя възможност за професионална реализация на незрящи младежи. Проектът е финансиран по програмата Vivacom Регионален грант. Това е естествено продължение на усилията на организацията, след като миналата година бе издадена първата в България систематизирана брайлова граматика за напреднали, отново с подкрепата на Vivacom Регионален грант.Изданието включва адаптация на учебната система "Masterclass“ на Oxford University Press – в брайлов формат, с аудио материали, работна тетрадка и тестове. Включени са общо 14 брайлови тома, които вече се разпространяват безплатно в София, Варна, Пловдив и други населени места в страната."Щастливи сме, че първите 20 бройки на брайловия учебник са вече факт. Това е още една крачка към нашата дългосрочна цел – да направим качественото езиково образование достъпно за незрящите. Вярваме, че това знание отваря пред тях нови възможности за по-добра професионална реализация“, споделя Йордан Младенов, председател на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928“.Брайловият учебник е насочен към ученици и възрастни с основни или по-напреднали езикови познания, които се подготвят за международно признатия изпит."С този проект виждаме как едно добро партньорство може да променя съдби. За втора поредна година подкрепяме Читалище "Луи Брайл 1928“ и тяхната цел да осигурят достъп до качествено езиково обучение за незрящите. Това е инвестиция, която не просто развива умения, а насърчава увереността и дава равен шанс за кариерно развитие“, коментира Елица Георгиева, директор "Корпоративни комуникации“ във Vivacom.Програмата Vivacom Регионален грант е най-мащабната социално отговорна инициатива на телекома. За десет години тя е подкрепила 128 проекта от цялата страна с общо над 700 000 лв. В юбилейното си издание програмата подкрепи 10 проекта в областта на образованието и опазването на околната среда с общо 100 000 лв. Vivacom Регионален грант се реализира в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП).