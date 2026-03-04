Самолет с първите български туристи от Дубай кацна на Летище Варна точно в 15:32 ч. Това е чартър на "България Еър" с туристи на туроператора "Абакс". Самолетът излетя в 9:45 ч дубайско време.На борда са пътували 180 човека от района на Варна и Източна България.Припомняме, че националният авиопревозвач "България Еър“ ще изпълни извънредни полети на 4 и 5 март за прибиране на български туристи, останали в Оман и Дубай заради усложнената обстановка в Близкия изток, съобщи по-рано днес travelnews.Авиокомпанията работи в тясна координация с българските власти, международните авиационни организации и следи ситуацията в реално време, за да гарантира безопасността на всички пътници и екипажите. Операциите на "България Еър“ включват полет за изпращане на самолет Boeing 737-314 със 148 места до Оман на 4 март, както и комбиниран пътнически полет с туристи от Оман и Дубай на следващия ден, който се очаква да пристигне в София в 17:50 часа на 5 март.