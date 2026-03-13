Първите предвестници на пролетта вече са тук. В община Симитли, преди броени дни, пристигнаха два красиви щъркела, които започнаха да свиват своите гнезда в село Черниче. Тяхната поява винаги носи радост и надежда за жителите на красивото симитлийско село.Щъркелите от векове са символ на новото начало, на плодородието и на идващата пролет. В българската традиция тяхното завръщане от топлите страни се приема като знак, че зимата си отива и природата се събужда за нов живот. Не случайно хората посрещат първия щъркел с усмивка и вяра за здрава и успешна година.Присъствието на щъркелите е истинска радост за местните хора и още едно доказателство, че пролетта вече е на прага ни. С тяхното завръщане в Черниче природата оживява, а надеждата за топли дни, зелени поля и ново начало става още по-силна.