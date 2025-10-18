Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Първите евробанкноти ги взимаме назаем, зареждането им към банките започва през ноември
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:32Коментари (0)89
©
В ефира на NOVA тази седмица проверяват как ще се случи зареждането с евробанкноти и евромонети, както и търсят отговор на въпроса защо курсът лев-евро не е например 2 лева.

Според зрителят Ангел Танев много по-удобно би било, ако пресмятаме 2 лева за евро. Освен това той е притеснен дали ще има достатъчни количества дребни монети и банкноти, така че да не се окаже, че в магазините не могат да връщат на хората, да не стане "Sorry michle"?

По въпроса за обменния курс - защо не е коригиран от 1.95583 лева за едно евро на 2 лева за евро. Чисто финансовият отговор е, че ЕК и ЕЦБ са оценили, че точно толкова тежи лева спрямо еврото.

А иначе дори и да звучи по-удобно и по-лесно да се смята едно към две – всъщност едно такова решение за такава промяна на курса си е лоша новина. Това би означавало обезценяване на лева. Ето и конкретен точен пример. 50 хиляди лева – при курс 1.95583 – са 25 564 евро. При курс 2 лева за евро – 25 000 лева. Реално при удобният курс всъщност губим 564 евро.

За осигуряването на достатъчно количества еврови банкноти и монети грижата имат ЕЦБ и БНБ. БНБ отговаря за това да произведе българските монети, а ЕЦБ чрез останалите централни банки от еврозоната ще осигури първите евробанкноти, с които ще започнем да плащаме в България. Банкнотите ще ги вземем на заем, а след това, когато страната ни се включи в общото производство ще ги върнем. Нужните количества евробанкноти вече са осигурени в ход е доставка им.

България започна с отсичането на 8 милиона броя монети още през май. От БНБ не дават точна информация какво количество монети и банкноти ще се осигурят първоначално. Категорични са обаче, че е достатъчно за нуждите както към 1 януари, така и след това.

Какви точно копюри от банкнотите и монетите ще са нужни на България се оценява в зависимост от това какви заявки правят банките към БНБ, какви са навиците на българина за плащане в брой и с карти. Оценява се и колко и какви са левовете в обращание. По последни данни на БНБ парите в обращение през юни 2025 година са 29.3 млрд лв. Над 28 милиарда и половина лева са в банкноти. Като на брой най-много са банкнотите от 50 лева, а най-малко петолевките. Монетите в обращение са на стойност над 600 милиона лева. Като брой най-много са монетите от 1 стотинка, а най-малко железните 2 лева. Обикновено при доставката на първите евробанкноти се осигуряват около 20–30% допълнително, за да няма риск от недостиг.

Банките вече са дали заявките си към БНБ. Крайният срок беше 1 октомври. Ясно е колко банкноти, монети и стартови пакети ще са им нужни. Търговските банки от своя страна пък сключват договори с клиентите си - фирми и организации, с които работят. От ноември ще започне зареждането към банките от страна на БНБ. Търговските банки пък ще заредят фирмите. От 1 декември ще започне и продажбата на стартовите комплекти. Фирмените комплекти ще съдържат монети на стойност 102.30 евро, а комплектите за граждани ще са 10.23 евро.

За малките фирми има опростена процедура, за да не им се налага да сключват договори с банките. Тук обаче има условие - до 10 хиляди лева. Отпускането на тези средства ще става 5 дни преди 01.01.2026.

От медията се свързаха с няколко банки, за да проверим дали това няма да създаде проблем, като се има предвид, че говорим за коледни и новогодишни празници. А и се обсъжда и 31 декември и 2 януари да са почивни. От трезорите коментираха, че са взели нужните мерки, за да създадат организация, включително да осигурят допълнителни служители, за да се избегне струпване на клиенти.

А за да се гарантира, че в страната ще има достатъчно евробанкноти (най-вече дребни) БНБ е разписала дори как банките трябва да зареждат банкоматите си – стъпка по стъпка. Ако машината е с 2 касети – там ще се зареждат само 10 евро и 20 евро. В банкоматите с 3 касети също 10 и 20 като може да има и 5 и 50 евро. Банкоматите с 4 касети – 10 и 20 евро основно, като може да се добавят и банкноти от 5 и 50 и 100 евро.

Разписано е и какви копюри ще дават банкоматите при теглене след нова година. За суми от 100 и по-малко ще получим банкноти от 5-10-20 и 50 евро. Когато теглим над 100 евро, тогава автоматът ще ни даде банкноти от 50 и 100.

Още по темата: общо новини по темата: 1601
16.10.2025 »
16.10.2025 »
16.10.2025 »
16.10.2025 »
15.10.2025 »
14.10.2025 »
предишна страница [ 1/267 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
10:50 / 16.10.2025
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
16:01 / 16.10.2025
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
Параклис, разположен под Коматинските скали, посреща гости на празника, посветен на Свети Иван Рилски
Параклис, разположен под Коматинските скали, посреща гости на празника, посветен на Свети Иван Рилски
09:29 / 16.10.2025
В Рила ремонтират екопътека за хора с увреждания
В Рила ремонтират екопътека за хора с увреждания
11:40 / 16.10.2025
Активен интерес от благоевградчани към възможностите за безплатна подмяна на старите печки
Активен интерес от благоевградчани към възможностите за безплатна подмяна на старите печки
09:28 / 16.10.2025
Актуални теми
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
Кабинетът "Желязков"
България в еврозоната
Серия А сезон 2025/26
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: