Първи работен ден на депутатите в Народното събрание за тази седмица
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:51
© Булфото
Първи работен ден на депутатите в Народното събрание тази седмица. За днес е предвидено изслушване на четирима министри от кабинета в комисиите по социална политика, енергетика, регионална политика и образование.

Министрите Борислав Гуцанов, Жечо Станков, Иван Иванов и Красимир Вълчев ще отговарят на въпроси по актуални теми.

Парламентът ще гласува тази седмица на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията и промените в Закона за управление на отпадъците.

Депутатите ще решат още дали да създадат временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на така наречения хотел с водопада, свързван със съпругата на премиера Росен Желязков.

Предстои и първо гласуване на законопроекта за хазарта, предава БНТ. Очаква се депутатите да гласуват на първо четене още промените в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, промените за Държавна агенция "Национална сигурност", промените в Закона за специалните разузнавателни средства, както и промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване".

