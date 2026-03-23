Вече има първи кадри от бруталната катастрофа на АМ "Тракия" край Ихтиман, посока 47 км. 

От СДВР съобщиха за ФОКУС, че шофьорът на буса е загинал на място. От порицията обясниха, че бусът се е ударил в задната част на ТИР.

На мястота има екипи на пожарната и полицията, а трафикът е затруднен. 

Движението по АМ "Тракия“ при км 47 в посока Бургас временно се осъществява само в изпреварващата лента поради ПТП. Затворени са активната и аварийната ленти. Участъкът е сигнализиран и се регулира от "Пътна полиция“, съобщиха от АПИ.