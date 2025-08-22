ЗАРЕЖДАНЕ...
|Първи думи на арестувания за убийството на полицейската съпруга
Това заяви в съда днес арестуваният младеж за убийството в Първомай, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Той е студент в четвърти курс в София, но е роден и живее във Варна.
Преди три дни Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняем 21-годишния Ивелин Цветанов за това, че на 18 август 2025 г. в град Първомай, област Пловдив, умишлено е умъртвил 44-годишната Димитрина Грозева – престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс.
Той бе задържан на 18 август 2025 г. в София при съвместни действия на ОД на МВР-Пловдив, Главна дирекция "Национална полиция“ под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив.
Обвиняемият бе задържан и за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
17:49 / 20.08.2025
17:49 / 20.08.2025
