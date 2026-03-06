Андрей Гюров да отиде в парламента, за да отговаря на въпроси на депутатите.
Седем министри от неговия кабинет ще участват в парламентарния контрол.
Министърът на отбраната Атанас Запрянов ще отговори за базираните американски самолети на летище "Васил Левски" - София, както и за пребиваването на чужди военни на летище "Враждебна".
Вътрешният министър Емил Дечев ще даде информация за назначаването на бившия директор на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) - Пазарджик, старши комисар Д. Б. за съветник в Звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи, след като е бил отстранен във връзка с проведените частични избори за общински съвет в Пазарджик.
Образователният министър Сергей Игнатов ще обясни за осъществения контрол на МОН върху частното училище, в което е учило 15-годишното момче, открито край връх Околчица.
Министърът на енергетиката Трайчо Трайков ще предостави информация относно причините за плащане на "завишена с близо 10 млн. лева цена по договор за доставка на хидроамортисьори с несъответстващи размери за 5-и и 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй", както и оставката на ръководството на АЕЦ "Козлодуй" в лицето на Иван Андреев и Андрей Красночаров заради провал в управлението на ядрената централа.
На въпроси ще отговарят още министрите на околната среда и водите, на земеделието и на иновациите и растежа.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.