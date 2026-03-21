ЗАРЕЖДАНЕ...
Първи Великден в евро: Колко ще ни струва трапезата?
© Shutterstock
Връзка пресен лук струва 0,84 евроцента, магданозът е 0,59, зелената салата е 0,79, а репичките 85. Цената на краставици от Гърция е 2,90 евро. Така салатата за 4-членно семейство излиза малко над 5 евро. Най-скъпо ще излезе агнешкото, което засега още не се доставя, защото не се търси. Засега в търговската мрежа рядко се намира българско производство, има предимно внос. Според прогнозите местното производство ще бъде поне с 4 – 5 евро нагоре.
Боите за яйца - те са над 100 вида, споделят в магазините. Цените са близо 0,60 - 0,70 евроцента. Засега яйцата, захарта и брашното не са поскъпнали.
Засега заради мерките по Закона за въвеждане на еврото не са поскъпнали нито те, нито брашното, захарта и яйцата, информира NOVA.
А цената виното в търговската мрежа е различна - както винаги.
И така скромна великденска трапеза ще излезе поне 100 евро.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.