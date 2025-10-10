ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Първан Симеонов: На Терзиев засега му се получава образа на публична фигура, бореща се с мафията
Въпреки този застой се долавят два относително нови процеса в политическия живот, единият от които е, че двата типа опозиционно настроени хора/електорати в България, като че ли се синхронизират. "Синхронизираха се на интуитивно, на инстинктивно ниво.
Обобщеният образ на властта и главно обобщеният образ на г-н Пеевски явно се явява толкова сериозен дразнител, че много по-бързо от очакваното се случват тези синхрони. Просто в един момент като че ли се оформя някакъв студен мир между тях.“
Другият нов процес според социолога е това, че Борисов много говори, което за него е сигурен белег, че е изнервен и че ситуацията не му допада. "Това е сигурен знак, че като че ли не са му удобни отношенията с г-н Пеевски. Дали е вярно или не, че той е изпаднал в пълна политическа зависимост, видимо е неприятно на г-н Борисов, че така се говори, и той се опитва някак си да го разсее,“ посочи Симеонов и добави, че според него Борисов е леко заклещен политически в тази ситуация. "Напълно е възможно Пеевски бързайки, искайки всичко веднага и т.н., в един момент да стане толкова неприемлив за масовия вкус, че Борисов да си отвори врата за други взаимодействия и да се опита да обърне посоката навреме, преди да е катастрофирал политически.“
Кризите дават възможност на политиците за мобилизиране на силите им и представянето им в по-положителна светлина, смята още социологът, като даде пример с кмета на София Васил Терзиев, който не само успява да мобилизира своята общност, представяйки исканията на насрещната страна като форма на изнудване по време на транспортната криза, но при сегашната криза с боклука му е още по-лесно, защото на отсрещната страна стои едър бизнес. "Търси се такъв образ, създава се и бих казал успешно. Засега на Терзиев по-скоро му се получава образа на публична фигура, бореща се срещу мафията.“ Борисов също е влязъл в такава роля, която е по-мъдра, по-помирителска: "Той се чувства добре в такива води, защото много пъти го е правил това назад във времето, когато можеше да балансира между собствената си партия и различни партньори.“
При политическият застой винаги се чака идването на нова партия, посочи още експертът. "В политиката е добро да се ротираш с някого, добро е да не вземаш от време в време цялата власт. Добро е не е всеки проблем да е твой проблем, защото си взел цялата власт. Борисов това го знае. Пеевски не съм сигурен, че го знае. Почвам да се учудвам защо така действа само напред, да не би да се окаже, че накрая остава в изкуствена засада.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 7
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
13:41 / 09.10.2025
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
13:43 / 08.10.2025
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
11:42 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: