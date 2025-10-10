Първан Симеонов: На Терзиев засега му се получава образа на публична фигура, бореща се с мафията

© Кризите, предизвикващи тягостно усещане в страната и усещане за политически застой, не са нещо ново за България, и вече е налице банализиране на процеса. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ директорът на социологическа агенция "Мяра“ Първан Симеонов.



Въпреки този застой се долавят два относително нови процеса в политическия живот, единият от които е, че двата типа опозиционно настроени хора/електорати в България, като че ли се синхронизират. "Синхронизираха се на интуитивно, на инстинктивно ниво.



Обобщеният образ на властта и главно обобщеният образ на г-н Пеевски явно се явява толкова сериозен дразнител, че много по-бързо от очакваното се случват тези синхрони. Просто в един момент като че ли се оформя някакъв студен мир между тях.“



Другият нов процес според социолога е това, че Борисов много говори, което за него е сигурен белег, че е изнервен и че ситуацията не му допада. "Това е сигурен знак, че като че ли не са му удобни отношенията с г-н Пеевски. Дали е вярно или не, че той е изпаднал в пълна политическа зависимост, видимо е неприятно на г-н Борисов, че така се говори, и той се опитва някак си да го разсее,“ посочи Симеонов и добави, че според него Борисов е леко заклещен политически в тази ситуация. "Напълно е възможно Пеевски бързайки, искайки всичко веднага и т.н., в един момент да стане толкова неприемлив за масовия вкус, че Борисов да си отвори врата за други взаимодействия и да се опита да обърне посоката навреме, преди да е катастрофирал политически.“



Кризите дават възможност на политиците за мобилизиране на силите им и представянето им в по-положителна светлина, смята още социологът, като даде пример с кмета на София Васил Терзиев, който не само успява да мобилизира своята общност, представяйки исканията на насрещната страна като форма на изнудване по време на транспортната криза, но при сегашната криза с боклука му е още по-лесно, защото на отсрещната страна стои едър бизнес. "Търси се такъв образ, създава се и бих казал успешно. Засега на Терзиев по-скоро му се получава образа на публична фигура, бореща се срещу мафията.“ Борисов също е влязъл в такава роля, която е по-мъдра, по-помирителска: "Той се чувства добре в такива води, защото много пъти го е правил това назад във времето, когато можеше да балансира между собствената си партия и различни партньори.“



При политическият застой винаги се чака идването на нова партия, посочи още експертът. "В политиката е добро да се ротираш с някого, добро е да не вземаш от време в време цялата власт. Добро е не е всеки проблем да е твой проблем, защото си взел цялата власт. Борисов това го знае. Пеевски не съм сигурен, че го знае. Почвам да се учудвам защо така действа само напред, да не би да се окаже, че накрая остава в изкуствена засада.“