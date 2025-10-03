ЗАРЕЖДАНЕ...
|Първа жертва в "Елените"!
Получени са сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора.
Веднага са изпратени два екипа на пожарната от Несебър, един екип на пожарната от Поморие, водолази, специализирана амфибия, включително от Варна.
При пристигане екипите с високопроходима техника трудно достигат до сградите, след спадане на нивото на водата успяват да достигнат до хотелите.
До този момент са евакуирани шест жени, три от които от Полша, и е намерено тяло на един мъж в подземен етаж на сграда, като до момента самоличността на загиналия не е установена.
Продължава претърсването на сградите от страна на спасителните екипи.
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см
12:43 / 02.10.2025
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
14:49 / 01.10.2025
