Пълната прогноза за времето за следващата седмица, идват сняг и минусови температури
Над планините в Югозападна България ще е предимно слънчево, но над масивите от останалата част от страната ще е облачно. Превалявания от дъжд ще има главно в Източна Стара планина и Странджа. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, а на 2000 метра – около 1°.
Над Черноморието ще бъде облачно и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
През повечето дни от новата седмица ще бъде облачно. Ще има и валежи от дъжд, повече по количество и на повече места в сряда, а през останалите дни ще са изолирани и съвсем слаби. Вятърът ще е слаб, в понеделник от североизток, във вторник и сряда ще се ориентира от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните - между 5° и 10°.
В сряда късно през деня и през нощта срещу четвъртък, с ориентиране и усилване на вятъра от север ще започне да нахлува студен въздух. В четвъртък и петък температурите ще се понижат значително, ще са с малък денонощен ход, в петък предимно между минус 3° и 2°. Ще има валежи от дъжд, който в четвъртък в североизточните райони, Предбалкана и високите полета в Западна България, а в петък и в района на Странджа ще премине в сняг.
Засега изгледите са в четвъртък валежите да са слаби и на отделни места и не се очаква да се образува снежна покривка. В петък се повишава вероятността за по-значителни валежи на места в Източна България.
В събота ще се задържи облачно, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е до умерен от североизток. Дневните температури ще се повишат слабо.
