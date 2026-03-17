Пълен абсурд: Бъдещи шофьори се карат до малки градове за успешен изпит пред уговорени изпитвачи!
Според него системата за контрол е напълно компрометирана. Попов обясни, че се организира "шофьорски туризъм“, при който курсисти от София се транспортират до градове като Кюстендил, за да положат успешен изпит пред предварително уговорени изпитвачи.
Бившият заместник-министър посочи, че инспекторите масово прикриват нарушения срещу подкупи. Сумите за фиктивна проверка варират между 400 и 2000 евро, като потърпевши са предимно по-малките транспортни фирми.
Липсата на адекватен контрол води до чувство за безнаказаност сред системните нарушители на пътя. Още през 2024 г. от Европейския център за транспортни политики поискаха оставката на началника на "Пътна полиция“ в Пловдив заради неглижиране на водачи с десетки актове.
Д-р Бацелова след втория случай на чикунгуня в Пловдив: Основният механизъм за заразяване е чрез ухапване от комар
09:01
Почина Елза Гоева
16.03
Пенсионерка: Малката ми дъщеря казва, че в България е по-скъпо, отколкото в Япония и Германия взети заедно
15.03
Пловдивчанка: Aпартамент, за който платих капаро и имах предварителен договор, бе продаден и на друго семейство
15.03
Производители: Цената на хляба в България може да скочи скоро заради рязкото поскъпване на горивата
15.03
Според данните на НСИ – учете! Безработните висшисти са 16%, а тези със средно образование над 53%
13.03
tri4ko
преди 29 мин.
Това го знае всяко хлапе, имаше едно телевизионно предаване. Ако на всички с шофьорски книжки по адресна регистрация в Столипиново им проверят дипломите ... много интересно би било да се разбере, колко от тях са с истинско завършено средно образование. Добре, че задействаха точките за контрол по пътищата за претоварени товарни автомобили, че да се въведе поне в това отношение някакъв ред.
