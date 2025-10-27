ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Психолог за смяната на часа: Не се отразява особено добре
"Не се отразява особено добре. Най-малкото защото така, без никаква логика, ни отнемат един час от съня. Основната причина е този циркаден ритъм. Това е вътрешен часовник, който имаме. И когато някой така, без логика, ни се намеси в желанието да следваме природния закон, всъщност се получава нещо като стрес. Тялото реагира на стрес", каза психологът Михаела Георгиева в неделното издание на "България сутрин".
"Звучи логично да се депресираме, но как ще реагираме? Зависи от много различни фактори. Една от най-логичните реакции е липсата на сън. Тоест нарушенията в съня…Самият факт, че понякога не можем да си легнем по същото време, а пак трябва да станем по-рано. Това разминаване, този дисбаланс, може да доведе до безсъние. Другият симптом е тревожност и раздразнителност. Ставаме по-нетърпеливи, избухваме по-лесно. Депресията е друг начин на реакция, но депресия е силно казано. За промяната в часа по-скоро става дума за унилост, липса на желание, липса на удоволствие от живота", каза още Георгиева пред Bulgaria ON AIR.
Това влияние се простира не само върху личното настроение, но и върху концентрацията, работоспособността и взаимоотношенията с близките.
Освен това промяната на времето може да повлияе на хранителните навици – хората имат склонност да посягат към сладкото и въглехидратите.
Георгиева подчертава, че адаптацията към новото време отнема около седмица, но този период изисква допълнителна енергия за възстановяване.
За да облекчим стреса, психологът съветва да променим нагласата си към промяната – да я приемем като естествена част от живота и да потърсим смисъл в загубите, които идват с есента, като по-малко слънце, падане на листата и по-ниски температури.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: