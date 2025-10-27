Новини
Психолог за смяната на часа: Не се отразява особено добре
11:30
© Bulgaria ON AIR
С настъпването на есента и връщането на стрелките на часовника с един час назад много хора усещат промяна в своето настроение и енергия.

"Не се отразява особено добре. Най-малкото защото така, без никаква логика, ни отнемат един час от съня. Основната причина е този циркаден ритъм. Това е вътрешен часовник, който имаме. И когато някой така, без логика, ни се намеси в желанието да следваме природния закон, всъщност се получава нещо като стрес. Тялото реагира на стрес", каза психологът Михаела Георгиева в неделното издание на "България сутрин".

"Звучи логично да се депресираме, но как ще реагираме? Зависи от много различни фактори. Една от най-логичните реакции е липсата на сън. Тоест нарушенията в съня…Самият факт, че понякога не можем да си легнем по същото време, а пак трябва да станем по-рано. Това разминаване, този дисбаланс, може да доведе до безсъние. Другият симптом е тревожност и раздразнителност. Ставаме по-нетърпеливи, избухваме по-лесно. Депресията е друг начин на реакция, но депресия е силно казано. За промяната в часа по-скоро става дума за унилост, липса на желание, липса на удоволствие от живота", каза още Георгиева пред Bulgaria ON AIR.

Това влияние се простира не само върху личното настроение, но и върху концентрацията, работоспособността и взаимоотношенията с близките.

Освен това промяната на времето може да повлияе на хранителните навици – хората имат склонност да посягат към сладкото и въглехидратите.

Георгиева подчертава, че адаптацията към новото време отнема около седмица, но този период изисква допълнителна енергия за възстановяване.

За да облекчим стреса, психологът съветва да променим нагласата си към промяната – да я приемем като естествена част от живота и да потърсим смисъл в загубите, които идват с есента, като по-малко слънце, падане на листата и по-ниски температури.






