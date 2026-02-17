Случаят "Петрохан – Околчица“ показва корпоративен култ, пирамида, която се стреми единствено към власт, контрол и облагодетелстване. Това каза психологът Светла Влахова внаСпоред нея, в България има изключително плодородна почва за развитие на подобни структури. Една от причините е липсата на Закон за психологичната дейност. "Това позволява на всеки, завършил психология, да се нарича "терапевт“. Това се наблюдава повсеместно и нещата вече излизат извън контрол и всякакви граници“, поясни Влахова.Високото ниво на социална изолация и отчуждение, което се наблюдава през последните 15 години, кара хората да търсят общност, от която да бъдат част, допълни психологът. "Точно това е моментът, в който става "вербуването“ на хора, които имат нужда от помощ и подкрепа, защото такива групи създават илюзията за сигурност. Новите членове биват засипвани с внимание, любов, подкрепа – неща, които човек чувства, че му липсват в социалната заобикаляща среда. Всъщност това е начинът, по който започва постепенната изолация на човека от неговата социална среда. Когато човек няма способността, няма критичното мислене да се предпазва, да действа сам и да взима автономни решения, тогава става лесна жертва на такива групи“, обясни Светла Влахова.Подобни общности действат много структурирано и безнаказано, добави тя. Според нея нерядко самите служби за сигурност упражняват чадър над тях.По думите на психолога групата от "Петрохан“ показва изключително високо ниво на контрол и участва в сериозна структура на властта. Членовете й също са били откъснати от тяхната подкрепяща среда. "Това се е случило с всички деца, които са постъпили в тази група. Така те стават емоционално зависими единствено от групата. Това е изключително важен момент за тези общности“, смята тя.Характерно за подобни групи е използването на психологически и философски термини. Философията на будизма в случая е използвана изключително неправилно и манипулативно, подчерта Светла Влахова. "Много често в такива групи се поставят етикети като "просветени“, "психолози“, което дава абсолютен и мигновен кредит на доверие, като легитимира навлизането в личното пространство на другите. Много често се експлоатира уязвимостта на хората, които биват привличани там. Това са хора, които търсят помощ, които са в състояние на лична, семейна криза. В такива състояния те са незащитени“, поясни тя.Нерядко такива групи използват и концепции като тантра или сексуална йога като параван за сексуална експлоатация, допълни психологът. "В контекста на такива затворени общества сексът не е за удоволствие, а за абсолютна доминация. Лидерите използват сексуалния акт, за да разрушат интимните граници на своите последователи и да се установи пълен контрол над тялото и психиката, като използват тези лични облагодетелствания под маската на освобождаване“, поясни тя.