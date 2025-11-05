Психолог със съвети как да разбираме децата: Може да се усмихва, а душата му да търси прегръдка

© Когато едно дете прекрачи училищния праг, то никога не влиза само. До него върви един малък свят — тих, крехък, истински. Светът, който не виждаме… но който говори във всяка стъпка. Всички забелязваме раницата на гърба му — тетрадки, учебници, кутия с обяд. Но има и друга раница. Тази, която се носи не на гърба…



а на сърцето. Това напомня на родителите си чрез публикация във Фейсбук профила си Дарина Герганова, логопед и психолог.



Психологът обяснява, какво има в "невидимата раница":



думи, които е чул и още болят или топлят



въпроси, които никога не са изречени



мечти, които го будят вечер



страхове, които го правят тихо сутрин



В тази невидима раница има надежди:



"Дано успея днес.“



"Дано ме харесат.“



"Дано някой наистина ме чуе.“



И има тревоги:



"Ако сгреша?“



"Ако се смеят?“



"Ако пак не ме разберат?“



Там живее смелостта му.



А до нея — най-нежната му уязвимост.



Понякога тази раница е лека — пълна със смях, "браво!“ и увереност.



Но понякога тежи повече от всички учебници на света.



Тежи от самота.



От неразбрани сълзи.



От онова тихо "Исках да кажа… но не знаех как.“



Ето какво още обяснява тя:



Детето може да се усмихва, а душата му да търси прегръдка.



Може да е смело отвън, а вътре да трепери.



И тогава… най-важното в света може да бъде само едно:



търпелив поглед



тихо "Виждам те.“



едно добро сърце, което казва: "Аз съм тук.“



Това струва секунда…



тежи по-леко от перце…



но може да промени живот.



Децата не учат само букви.



Те учат да дишат спокойно.



Да вярват, че са ценни.



Да усещат, че имат място.



Най-важният урок не е в тетрадката.



Той е в сърцето, което ги посреща.



Нежно. Търпеливо. Истински.



Бъди човекът, който олекотява невидимата раница.