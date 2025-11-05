ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Психолог със съвети как да разбираме децата: Може да се усмихва, а душата му да търси прегръдка
а на сърцето. Това напомня на родителите си чрез публикация във Фейсбук профила си Дарина Герганова, логопед и психолог.
Психологът обяснява, какво има в "невидимата раница":
думи, които е чул и още болят или топлят
въпроси, които никога не са изречени
мечти, които го будят вечер
страхове, които го правят тихо сутрин
В тази невидима раница има надежди:
"Дано успея днес.“
"Дано ме харесат.“
"Дано някой наистина ме чуе.“
И има тревоги:
"Ако сгреша?“
"Ако се смеят?“
"Ако пак не ме разберат?“
Там живее смелостта му.
А до нея — най-нежната му уязвимост.
Понякога тази раница е лека — пълна със смях, "браво!“ и увереност.
Но понякога тежи повече от всички учебници на света.
Тежи от самота.
От неразбрани сълзи.
От онова тихо "Исках да кажа… но не знаех как.“
Ето какво още обяснява тя:
Детето може да се усмихва, а душата му да търси прегръдка.
Може да е смело отвън, а вътре да трепери.
И тогава… най-важното в света може да бъде само едно:
търпелив поглед
тихо "Виждам те.“
едно добро сърце, което казва: "Аз съм тук.“
Това струва секунда…
тежи по-леко от перце…
но може да промени живот.
Децата не учат само букви.
Те учат да дишат спокойно.
Да вярват, че са ценни.
Да усещат, че имат място.
Най-важният урок не е в тетрадката.
Той е в сърцето, което ги посреща.
Нежно. Търпеливо. Истински.
Бъди човекът, който олекотява невидимата раница.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: