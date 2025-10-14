Новини
Психолог оспори съществуването на зависимост към устройства
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:58Коментари (0)32
Психологът Иван Игов коментира идеята на образователния министър да има забрана за социалните мрежи за деца до 15-годишна възраст. Добре, но как точно ще стане това - попита той.

"От години се занимавам с това как дигиталните устройства въздействат на децата. И повярвайте ми, не съм срещнал нито едно сериозно проучване, което да показва, че такава зависимост има. Може би най-доброто доказателство е, че в световния здравен регистър няма такова заболяване".

Той успокои родителите, че това не е зависимост. Много родители идват при мен от такива недоказани изказвания, разказа той. На тези спекулации трябва да се сложи край и да се говори сериозно, призова психологът.

"Да, проблем има. Но проблемът на децата, които не могат да бъдат отлепени от устройствата не е в устройствата. Ако ти няма с кого да комуникираш нормално. Ако родителите не ти обръщат внимание. Ако училището е безумно скучно. Ако искаш да комуникираш с приятелите си, а по някаква причина не ти дават. Какво друго да направиш - освен да се забиеш в телефона?".

Телефонът е средството, а не причината, смята Иван Игов. Причината най-често я откривам в родителите, за съжаление, допълни психологът пред БНТ.

"В новото време дигиталните устройства учат като пъзел. Наслагват всички неща и ги изграждат като един образ".

Децата бягат в дигиталния свят от една реалност, която не им харесва. В повечето случаи те имат дефицити. Със забрана няма да стане, категоричен беше психологът. Трябва да бъдат подбрани социалните мрежи и родителите да обясняват на децата. Той призова да бъдем с децата си в социалните мрежи и да се учим какво можем да вземем оттам.

Според психолога проблемът с изкуствения интелект не е отговорът, който получаваш, а въпросът, който задаваш.






