Психолог даде 10 начина как да се справим с детския гняв 

© Логопедът и психолог Александра Ангелакова насочва мниманието ни към детският гняв – как да се справим здравословно с него?



Гневът е естествена емоция. Всички го чувстваме — и децата също!



Нашата задача като родители не е да го спрем, а да помогнем на децата да го разберат и изразяват безопасно. Това пише психологът в своя Фейсбук профил.



Ето ги 10 здравословни начина, които Александра Ангелкова дава:



Назовете емоцията – кажете: "Изглежда си ядосан, защото...“



Останете спокойни – вашата реакция е модел за подражание.



Дайте пространство – позволете време за успокояване, без наказание.



Изразяване чрез творчество – рисуване, музика или моделиране.



Движение и енергия – разходка, скачане, спорт.



Дишайте заедно – превърнете дълбокото дишане в игра.



Покажете съпричастност – "Разбирам, че ти е трудно.“



Обсъдете решения – след бурята потърсете заедно алтернативи.



Разпознавайте сигналите – научете детето да забелязва кога се ядосва.



Покажете любов след конфликта – прегръдка, усмивка, сигурност.



Помнете: децата се учат не от думите ни, а от начина, по който ги караме да се чувстват.