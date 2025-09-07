Новини
Психолог: Тези хлапета просто не разбират, че посягане върху полицейски служител е табу
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:26Коментари (1)120
© NOVA
Четиримата младежи, обвинени за побоя над директора на полицията в Русе, остават за постоянно в ареста, реши Окръжният съд. Случаят, определен от психолога Росен Йорданов като "безпрецедентен“, повдига въпроси за агресията в обществото и липсата на респект към институциите. Според експерта, посягането на полицейски служител е табу, което не може да бъде оправдано с провокация.

"Това е безпрецедентен случай“, заяви категорично Йорданов. "Аз съм работил в най-бандитските години на прехода. Помня сериозни и познавам сериозни мъже бандити. Не си спомням някой някога да му е минавало през ума да нападне директор на Областна дирекция на МВР“.

Според него, проблемът се корени в липсата на ценностна архитектура и респект към авторитета. "Тези хлапета просто не разбират, че посягане върху полицейски служител е табу“, каза той. Йорданов отхвърли версията на един от задържаните, Кирил Гочев, който твърди, че са били провокирани от съседа на полицая, който им препречил пътя и ударил шамар на шофьора.

"Щом кажеш "Аз съм полицай“, всичко трябва да спре“, допълни психологът.

Водещата повдигна и въпроса за ролята на самото МВР в изграждането на своя образ, като даде примери с полицейско насилие по време на протести и служители, замесени в схеми с мигранти. Росен Йорданов се съгласи, че министерството има вина за срива в своя авторитет.

"МВР не се грижи за собствения си авторитет. МВР от години лансира кадрово служители, които не дават самочувствие на системата. Изпъкват и израстват послушни хора, а не хора, които имат самочувствие, доказан професионализъм. И всичко това създаде онази липса на самоуважение, която е необходима на системата“, анализира той в ефира на NOVA.

Според него, проблемът с липсата на уважение е системен и засяга и други институции като прокуратурата и съда, като корените му са в семейството и училището. Той завърши с призив към цялото общество: "Призивът е към родителите, към обществото и към хората да разберат, че преди да гледат в паничката на другия, да погледнат себе си. Не може непрекъснато да търсим извинителни обяснения за всяка една ситуация, в която попадаме, и държавата да е перманентният виновник. Защото държавата – това сме ние“.

Шефа на полицията ако е бил цивилен, пък и с жена си и комшията, то как да знаят че той е шефа на полицията? Това го казвам без да оправдавам станалото.Освен това имаше една лъжа: първоначално медиите казаха че шефа на полицията е тръгнал към фитнеса да тренира. А по-късно се оказва че не е така. Пак без да оправдавам станалото. И последно към всички шефове на полицията: Имате голяма власт, но не сте недосегаеми. Видя се. Проблемът е, че вие отговаряте да няма гонки и дрифтене нощно време по улиците. Защо го допускате. Всички знаят къде са гонките, има и дежурни полицаи нощем. Защо го допускате?
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Статистика: