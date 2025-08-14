Психолог: Поне една трета от родителите се държат агресивно един към друг пред децата си

© NOVA NEWS Пореден случай на детска агресия разтърси Видинско. В град Кула 11-годишно момиче е било скубано, ритано и удряно от 13-годишна своя връстничка. Причината – спор за момче. Побоят е заснет и споделен в социалните мрежи. Темата коментира психологът Иван Игов.



"Всичко започва в семейството"



"В българските семейства поне една трета от родителите се държат агресивно един към друг пред децата си. Това е факт, който не можем да пренебрегнем“, подчерта Игов. По думите му децата копират моделите, които виждат у възрастните, особено когато попаднат в ситуация на фрустрация: "Когато не могат да решат проблем със своя социален опит, те прибягват до онова, което са научили от родителите или от хората около тях“.



Експертът остро осъди действащия Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, приет през 1958 г. "Той е на моята възраст – законът е безкрайно остарял и непълноценен“, заяви Игов. Според него липсват реални терапевтични мерки и механизми за извеждане на децата от агресивна среда. "Не можеш да оправдаеш бездействието с един закон, в който дори няма адекватна психологическа помощ за деца и родители“.



Игов бе категоричен, че социално-педагогическите интернати не са решение: "Попадал съм там и да ви кажа честно – още имам кошмари“. Той предлага вместо това да се прилагат работещи практики от чужбина: медицински центрове за агресивни деца, приемни семейства, които работят с проблемни непълнолетни, и целенасочена психологическа подкрепа.



Социалните мрежи – забрана или съвместно ползване?



Иван Игов се обяви против забраните. "Децата са изобретателни – ще намерят начин да стигнат до тях. Вместо да забраняваме, трябва да сме заедно с тях в интернет, да ги учим на правилата за онлайн безопасност, както ги учим на правилата за движение по пътищата“. Той допълни пред NOVA NEWS, че поводът за побоя – спор за момче в социалните мрежи – е само "алиби“ за вече съществуващо напрежение.



Влиянието на насилието върху жертвата



"Физическите травми ще заздравеят, но психическите остават“, предупреди психологът. Той настоя за задължителна работа с детски психолог, дори онлайн, ако на място няма специалисти.



Игов призова родителите да разпознават ранните сигнали за проблем – изолация, избягване на социалните мрежи, затваряне вкъщи. "Ако детето проявява агресия навън, значи я проявява и вкъщи. И в двата случая – потърсете специалист“.