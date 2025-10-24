ЗАРЕЖДАНЕ...
|Психолог: Откъде децата да научат мирно решаване на спорове, възрастните не го можем
"Улицата иска да определя присъдите. Ние от стълбите вече решаваме какво ще се случи в съдебната зала. Ние нямаме доверие в институциите“, коментира пред bTV той.
"През цялото време вярваме, че правораздавателната система може да бъде надхитрена като игра на котка и мишка. Не трябва да говорим постоянно за смъртно наказание, а за неизбежното наказание, което ще има по-голям превантивен ефект“, на мнение е Владимиров.
По думите му характерно за това поколение е, че децата не могат да отлагат удоволствието и искат да постигнат нещата тук и сега.
"Откъде да са научили мирно решаване на спорове и конфликти. Виждаме, че възрастните не го можем“, каза психологът.
"Оправяме инфраструктурата и хардуера, а не опознаваме софтуера на съвременното дете“, посочи той.
По думите му не може навсякъде да се сложи полиция, а трябва да се работи върху вътрешните регулации.
"Ако постоянно променяме средата – екстериорно и интериорно, а не си даваме сметка какво се случва в съвременното дете, как се възпитава, това ще програмира усещането за липса на наказание. За това, че в този свят всяка коза – за свой крак. Ето от това ме е страх“, коментира Младен Владимиров.
"Често причините, поради които едно дете извършва социално неприемливо поведение, е или за търсене на внимание, за забавление, от скука, заради обида или за власт. Когато децата останат без контрол, те трябва да си набавят с нещо високия адреналин“, обясни психологът.
Той посъветва родителят да отдели поне час на ден, за да чуе и види детето си.
"Дори да си мълчат, детето ще се научи, че родителят е достъпен и присъстващ и когато има нужда, ще седне да говори с него“, каза Владимиров.
