ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Психолог: Един човек, който постоянно е под стрес, че не се справя добре, определено е тревожен
Усещането на хората, страдащи от подобен синдром, е изключително лично усещане, подчерта тя. "Оценката на околните е точно обратната. Когато човек се чувства самозванец, много трудно е оценката на околните да му повлияе така, както би трябвало. Той смята, че всичко, което е постигнал, е плод на късмет, на слаба конкуренция, на временна заблуда, което го кара да живее в един постоянен стрес и страх, че ще бъде разобличен. Много често той дори бяга от нови възможности, притеснявайки се, че ще бъде разкрит“, обясни психологът.
Синдромът на самозванеца се проявява най-вече в професионалния и академичен живот. "Ако на работното място човек е оставен да върши своите задачи, но няма никаква адекватна обратна връзка, няма нищо измеримо, няма никакво подплатено с доказателства и примери мнение от другата страна, той може да се почувства като самозванец – или че не прави нищо достатъчно добре, или че просто не прави нещо достатъчно значимо“, поясни Виктория Викторова.
Синдромът на самозванеца не е медицинска диагноза. Това е психологически феномен, който е добре изследван през последните 30 години. "Като такъв има своите последствия за психичното здраве на хората. Лошото е, че ако не бъдат взети мерки, ако по някакъв начин той не бъде овладян, може да доведе и до чисто физически последствия. Един човек, който постоянно е под стрес, че не се справя добре, че всеки момент може да го разкритикуват и разобличат, определено е тревожен. Това води до генерализирано тревожно разстройство, до депресия, а в последствие и до физически последствия като безсъние, дори диабет и други сериозни състояния. Затова е изключително важно да му обърнем внимание“, подчерта Викторова.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
15:03 / 22.10.2025
Как да се погрижим за "шлифера" при лошо време
15:37 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: