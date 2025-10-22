ЗАРЕЖДАНЕ...
|Психолог: Децата копират общата рамка - условията провокират реакциите и игрите им
Вчера директорката на училището сподели, че това се е случило "на шега и под формата на игра“.
Раната на детето е лека. То вече е изписано за домашно лечение. Шокът обаче остава - както при него, така и при съученици му и може би за родители.
"В условията, в които живеем - преди няколко дни имаше пак инциденти на пътя, трима загинали, само за миналото денонощие - тройно убийство, нападение с чук - общата рамка на несигурност, в която живеем, тя провокира и реакцията и игрите при децата“, коментира пред bTV психологът проф. Маргарита Бакрачева.
"Децата просто копират общата рамка, така че докато няма някакви регулации, няма как да бъдат нормални нещата и няма как да очакваме да не бъдат копирани - особено при децата и при подрастващите, които директно отразяват моделите, с които ежедневно се сблъскват“, обясни тя.
На въпрос дали е достатъчно като мярка поставянето на метални рамки, проф. Маргарита Бакрачева отговори:
"Винаги трябва отнякъде да се започне, така че това е едно добро, тъй като има и визуалното напомняне за сигурността, но сигурността е нещо доста по-широко като понятие - отколкото да няма физическа агресия и прояви на физическа агресия. За да имаме една сигурна среда, няма как да стане от днес за утре. Това е един процес на натрупване. Налагането на мерки, общият пример, който дава цялата среда - е това, което може да осигури усещането за сигурност“, обясни специалистът.
