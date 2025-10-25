ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Психолог: Често в кабинета ми идват родители на 3-4-годишни деца, които срещат затруднение в това да имат достатъчен авторитет
"Агресията е свързана с нарушаване на дисциплината. Трябва да си зададем въпроса "Защо децата имат лоша дисциплина?". Преди да се стигне до агресивните прояви, децата са имали нарушаване на дисциплината, неспазване на правилата. На много по-ранен етап, когато забележим, че детето не спазва правилата, дори в детската градина и началните класове, трябва да вземем мерки като родители, педагози, психолози - като превенция да не стигаме до крайни агресивни прояви", коментира психологът д-р Таня Илиева.
Тя е категорична, че в основите на поведението на всяко дете е семейството.
Все по-чести са случаите, в които родители търсят професионална помощ.
"Често в кабинета ми идват родители на 3-4-годишни деца, които срещат затруднение в това да имат достатъчен авторитет, така че като му кажат нещо, то да го направи. Едно е, ако детето има дефицити, но когато всичко е в норма препоръчвам родителите да се обърнат към специалисти, за да изследват причините", каза психологът.
Чрез ефира на Bulgaria ON AIR д-р Таня Илиева призова родителите да следят поведението на децата си - дали закъсняват, когато излизат, дали им се противопоставят. Като в същото време се стараят и да не бъдат прекалено строги във възпитанието.
"Важно е родителите да обяснят на децата защо трябва да направят това. Външните стимули - ще ти купя нов таблет, телефон, часовник - те никога не са достатъчни. Ако като родители купим на детето нова дреха, този стимул се изчерпва за детето и то ще загуби мотивация. Ако използваме наказания, трябва да ги увеличаваме, което не е добър вариант", заяви д-р Илиева.
Разговори като равни
Психологът посочи често допускана греша от родителите - да говорят с детето си като с равен.
"Това води до объркване у детето - забравя кое е и къде е. Започва да се чувства по-голямо, да тропа с крак, 15 пъти може нещо да му се повтори и пак да не го направи. Ако родителят говори през позицията на авторитета - "аз съм възрастният и знам кое е добро за теб", и когато видим проблем с това детето да изпълни каквото му казва авторитетът, това е сериозен сигнал за потенциален риск от агресия", предупреди специалистът.
По думите ѝ за децата е важно да имат стабилна основа, поставена в семейството.
"Дори да има живот в социалните мрежи, дете, което има солидна основа от семейството и е вървяло досега добре, вероятността да направи нещо кой знае колко драматично е минимална", убедена е д-р Таня Илиева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Как да се погрижим за "шлифера" при лошо време
15:37 / 23.10.2025
Мъртво пиян шофьор се заби в товарен автомобил в Пиринско
10:47 / 23.10.2025
Социалното министерство е против новопредложените видове отпуск
14:58 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: