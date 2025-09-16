Новини
Психилог: Не се нуждаем от перфектни родители или учители, а от такива, които са в процес на съзнателно укрепване
Автор: Илиана Пенова 13:57
© Facebook
Да се замислим за влиянието на възрастните върху психическото развитие на децата. Често смятаме, че уязвимата детска психика се формира главно от вътрешни качества на детето или от събитията около него. Истината е, че именно неподготвените, несъзнателни или емоционално нестабилни възрастни могат да оставят най-дълбоки следи. Това пише във Facebook профила си психологът Янка Георгиева.

"Детето е огледало на света, в който расте. Ако възрастният не е укрепнал, тоест емоционално зрял, последователен и осъзнат - то дори с най-добрите намерения може да предаде тревога, несигурност или обърканост. Не се нуждаем от перфектни родители или учители, а от такива, които са в процес на съзнателно укрепване: които умеят да управляват собствените си страхове, да признават грешките си и да дават пространство за развитие", обяснява тя.

Тя акцентира върху факта, че укрепването на собствената ни психика не е егоизъм, а грижа за бъдещето на децата и обществото.

"Възрастните, които се учат, израстват и стават стабилни вътрешно, създават среда, в която детето може да се чувства безопасно, да експериментира, да се учи и да изгражда своето психическо здраве. Да бъдеш "укрепнал възрастен“ е ежедневен процес, който започва с внимание към себе си и към собствените си реакции. Това е начин да предпазим неукрепналата детска психика и да поставим основите на зрелост, доверие и вътрешна сила", пише психологът.






