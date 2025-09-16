Новини
Психически нестабилен мъж, известен в Тик Ток, нападна охранител на паркинг в Бургас
Автор: Георги Кирилов 20:58
© ТикТок
Тази вечер към 18 часа в Морската градина на Бургас се разигра див екшън. Безумната свада беше излъчена на живо в Тик Ток и хиляди потребители станаха свидетели, видя Burgas24.bg. Охранител на паркинг, известен в социалната мрежа като Призрака от аламут, нападна с брадва 33-годишен мъж от София.

Нападнатия мъж, известен като Бобко и е бивш състезател по ръгби, отдавна обикаля градовете и заплашва хора, които познава от социалната  мрежа, че ще ги бие. В момента той е безработен и не спира да проси от хората, за да спонсорират простотиите му. По неговите думи създава съдържание и хората го гледат, но действията му не са адекватни и много пъти  граничат с лудост. В началото на лятото предизвика млад борец, който го наби пред къщата си в Драгалевци.

Враждата с охранителя Иван не е от днес, а днес софианецът е пристигнал специално, за да го открие като го е посетил на работното му място и се  опитал да му вземе оборота. На място на екшъна се събраха популярни личности от спортните среди на Бургас, за да го подкрепят. Въпреки наличието на поне два патрулни екипа на полицията,  33-годишният Борислав Т. не спираше да сипе закани към присъстващите и се наложи да бъде отведен с патрулен автомобил.

Не я ясно какви са причините, довели до потресаващия развой на събитията, но засега се знае, че преди атаката между двамата е имало словесна свада.

На място са пристигнали два патрулни автомобила и линейка (около нея пък се създаде суматоха). Охранителят дава обяснения пред полицаите.






Статистика: