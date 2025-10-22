ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Психиатър е категоричен: Родителите трябва да бъдат привлечени като съпричастни към престъпното деяние на своето дете!
"В момента охраната няма право да направи личен обиск, нито да задържат. Могат основно да се намесят при ескалация на напрежението. Охранителите са недостатъчно като брой и недобре обучени, не са и мотивирани. А те са гръбнакът на опазването на реда в големите търговски центрове. Най-сериозните престъпници в голяма част от живота си са били жертви на насилие от ранна детска възраст и са привикнали да решават конфликтите така. Криминалните сериали в ефира също влияят. Българските политици също употребяват агресия - вербална", коментира Савов.
От своя страна психиатърът д-р Веселин Герев изрази мнение, че агресията се поражда в семейството. "Насилието започна да се генерира в обществото преди около 30 години, постепенно набираше скорост и сега берем плодовете на усилията си. Един насилник се отглежда, в семейството е имало агресия, независимо вербална или физическа. Случаите ще стават все повече, защото избива ескалацията на напрежението. Жените насилници стават все повече. В психиката на подрастващите настъпват няколко кризи - сред тях на авторитетите, на приоритетите, важна е и споделената отговорност на родителите, те трябва да бъдат привлечени като съпричастни към престъпно деяние на своето дете", заяви психиатърът.
На свой ред психологът д-р Велислава Донкина смята, че действително насилието се увеличава. "Не само родителите, но и обществото се държи като непораснало дете. Отсъствието на авторитетите също е важен фактор за порастването и възпитанието. Рестрикцията е важна мярка, която показва, че вътрешната задръжка не помага. Снимането и качването, с цел търсене на социална подкрепа, показва базова несигурност. По-строгите рестрикции показват безпомощност, училищните психолози трябва да бъдат по-опитни и подготвени хора. Нямаме и закони за психотерапията и психологическото консултиране", отбеляза д-р Донкина.
Любомир Крилчев от UNICEF България посочи, че според изследване, проведено преди 5 години, всяко второ дете е било жертва на някоя от формите на насилие. "Оказва се, че малчуганите не могат да се чувстват сигурни в дома си, в училище и на обществени места. Насилието и отговора му изисква координация между различни системи - правосъдие, училище, семейство, социални служби. УНИЦЕФ подкрепя програми, свързани с родителство и училищна среда, за да се осъществи превенция към насилието, все повече хора трябва да се ориентират към тях. Трябва да има наблюдатели, които да валидират насилника, той търси одобрение, защото не се е почувствал значим до момента", каза Крилчев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: