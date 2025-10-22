Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Психиатър е категоричен: Родителите трябва да бъдат привлечени като съпричастни към престъпното деяние на своето дете!
Автор: ИА Фокус 11:23Коментари (0)104
© NOVA
Законодателството, което служи за превенция срещу насилието, в България е много добро, но не се прилага. МВР, съвместо с охранителните фирми, може да изготви адекватни промени в Закона за охранителната дейност, които да дадат повече правомощия на служителите по сигурността в моловете. Това каза криминалистът Иван Савов пред NOVA.

"В момента охраната няма право да направи личен обиск, нито да задържат. Могат основно да се намесят при ескалация на напрежението. Охранителите са недостатъчно като брой и недобре обучени, не са и мотивирани. А те са гръбнакът на опазването на реда в големите търговски центрове. Най-сериозните престъпници в голяма част от живота си са били жертви на насилие от ранна детска възраст и са привикнали да решават конфликтите така. Криминалните сериали в ефира също влияят. Българските политици също употребяват агресия - вербална", коментира Савов.

От своя страна психиатърът д-р Веселин Герев изрази мнение, че агресията се поражда в семейството. "Насилието започна да се генерира в обществото преди около 30 години, постепенно набираше скорост и сега берем плодовете на усилията си. Един насилник се отглежда, в семейството е имало агресия, независимо вербална или физическа. Случаите ще стават все повече, защото избива ескалацията на напрежението. Жените насилници стават все повече. В психиката на подрастващите настъпват няколко кризи - сред тях на авторитетите, на приоритетите, важна е и споделената отговорност на родителите, те трябва да бъдат привлечени като съпричастни към престъпно деяние на своето дете", заяви психиатърът.

На свой ред психологът д-р Велислава Донкина смята, че действително насилието се увеличава. "Не само родителите, но и обществото се държи като непораснало дете. Отсъствието на авторитетите също е важен фактор за порастването и възпитанието. Рестрикцията е важна мярка, която показва, че вътрешната задръжка не помага. Снимането и качването, с цел търсене на социална подкрепа, показва базова несигурност. По-строгите рестрикции показват безпомощност, училищните психолози трябва да бъдат по-опитни и подготвени хора. Нямаме и закони за психотерапията и психологическото консултиране", отбеляза д-р Донкина.

Любомир Крилчев от UNICEF България посочи, че според изследване, проведено преди 5 години, всяко второ дете е било жертва на някоя от формите на насилие. "Оказва се, че малчуганите не могат да се чувстват сигурни в дома си, в училище и на обществени места. Насилието и отговора му изисква координация между различни системи - правосъдие, училище, семейство, социални служби. УНИЦЕФ подкрепя програми, свързани с родителство и училищна среда, за да се осъществи превенция към насилието, все повече хора трябва да се ориентират към тях. Трябва да има наблюдатели, които да валидират насилника, той търси одобрение, защото не се е почувствал значим до момента", каза Крилчев.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
14:58 / 20.10.2025
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
22:24 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
19:14 / 20.10.2025
Актуални теми
Хаос в столичен мол, чуват се крясъци
Никола Саркози влиза в затвора
Болести и зарази
Масови протести в Сърбия 2025 г.
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: