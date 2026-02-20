Психиатърът д-р Веселин Герев от Пловдив коментира случая "Петрохан" специално за читателите наАми да, разбира се. Защото то е елементарно. Всичко, което изглежда сложно, на практика е просто.Ами, това са едни от най-неприятните психопати - интелигентните. Това са едни много брутални манипулатори. Те си гонят целите до последно. Истината, фактически е, че финансирането е свършило. Не са се намерили достатъчно много глупаци да продължат да спонсорират дейността им. И с държавната организация са размириса. Е, това е. Отидоха в по-добрия свят хората.Тя психопатията си има две страни. Черна и бяла. Едната е светла. Това е афиширане на намеренията. Другата е тъмна. Това са на практика всичките тия идеи за печалбарство, които са имали. И както виждате, материализацията е в стройна организация, ред и дисциплина, култ към личността, кланят му се. Това си е типична секта. Нищо общо с будизма.Това е затворено общество. Абсолютно. И виждали ли сте будист, въоръжен до зъби? И да снима с камери? Такъв, който убива, и се самоубива. Това будизмът като учение го отрича. Отрича насилието. Те по-скоро гледат реките, планините, медитират.И те. Всичките в групата. По принцип, всички са такива. Психопатът се обгражда от хора, които са внушаеми, за да може да бъдат манипулирани. После ги прави и финансово зависими от него. И почва да ги управлява. Просто е. Както една медия се купува от един магнат. Казва им се - по тази тема се говори, по тази няма да се говори, този ще се пита, този няма да се пита. И ето, същото нещо е. И по този начин я убива. Колко медии убиха така?Винаги в тези затворени общества съществуват и такива извращения. Спомняте ли си преди 30 години самоубийството на 30 мормони в Щатите? Там така нареченият гуру беше оплодил всички жени. В тези затворени общества сексуалните извращения са част от живота. Дали ще е педофилия, дали ще е е хомосексуализъм, то си върви. Докато, примерно, при тези религии, които те афишират, там има въздържание и тотално духовно отдаване, извисяване, както се казва. Тъй, че тук просто влизаме в историята. Природозащитници имаме, въоръжени до зъби, убийци, педофили.Ами, вижте, от вчера излезе тази последната версия на прокуратурата. въпросният човек употребил фенобарбитал. Това е успокоително и хипнотично средство. Мисля, че въпросният човек е имал доста притеснения да извърши тази работа. Обаче, взимайки успокоителното, малко му е дошла силата и смелостта.Освен това, той е боравил с така наречените магически гъби. Магическите гъби съдържат псилоцибин. Това е първото бойно-отровно вещество, измислено преди 60 години. Тогава войната се води с такива средства. Между другото, ефектът от псилоцибина е много добре описан в книгите на Карлос Кастанеда. Дон Хуан, неговият герой, за когото се твърди, че е самият Кастанеда, е употребявал такива гъби. Т.е. магическите гъби, голямата сила. Тази, дето те докарва до транс, влизаш в контакт с висшия разум, дето те връща години назад и така нататък.Много е възможно, той понеже е отглеждал в къщата си Българи такива гъби. Отглеждал е такива халюциногенни гъби, най-вероятно и ги е ползвал, пък е давал и на другите.За децата не знам, нищо не може да се каже. Единствено може да каже този, който го е напуснал там и го е спонсорирал с почти 1 милион лева. Той разказва за тези неща, за хомосексуалните моменти. За мен по-голям проблем не е това, че са извършили тия престъпления. По-големият проблем е, че обществото е толкова наивно и глупаво, че поверява децата на един психопат. Така са се заблудили.Те живеят пред него, не ходят на училище. Ама какво са заблудили? По същия механизъм хората ходят по врачки, баячки, гледачки. По същия механизъм идва бабата и казва на доктора - няма да дам един лев такса. И в същото време, но след това, идва и плаче, че е хвърлила 30 хиляди лева на измамници. Винаги има около всичките тези общества някаква мистика, винаги има някакви легенди, които се експлоатират с користни цели. Това е истината. И тя е много по-проста, отколкото на практика изглежда.Ами аз мисля, че са прости хора. Или абсолютно лековерни Лековерни по-скоро, да. Така е, като не се учи. И лошото е, че ето вижте, те тласкат и децата си по този път - да не ходят на училище, ще ги научат на духовни практики, ще ги направят някакви извисени лидери. Те след време също ще правят такива групи и така. При децата се получава с най-малкото съпротивление. И като не се учи, като е неграмотен човек, това се получава.Почват повече да вярват на мистика, на паранормалното, на конспирации. Децата са лесни за манипулиране. Какви версии се изляха. И продължават. Понеже Людмил Рангелов е бил много добър следовател, един от колегите на Ботьо Ботев. Още в първото му интервю, преди 10 дни, това беше в тая посока и до ден-днешен. И нещата лека-полека се препотвърждават.Защото е психопат. Защото психопатът няма обяснение за действието си. Защото, се търси някакво величие, някаква значимост. Всеки психопат си мисли, че е велик психопат. Тоест, той прави нещо абсолютно неповторимо. А всъщност не може да разбере колко обикновен психопат е, с абсолютно предвидими постъпки.И е нормално, особено близките на тия хора, които са били в по-тясното им обкръжение, роднините на загиналите мъже, да отричат цялата тази ситуация с идеята, че трудно могат да признаят, че са били заблудени. Да асимилират сами смъртта на близък човек и много тежката психотравма. Да асимилират това и да го приемат. Защото всички са познавали от една страна въпросния човек, а после се оказва, че той има и друга страна - много по-тъмна и злокобна.