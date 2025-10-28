Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Проучване сред народа за еврото: 82% от българите очакват необосновано покачване на цените
Автор: Десислава Томева 10:01Коментари (0)73
© Фокус
Месеците преди въвеждането на еврото носят несигурност, очакване и въпроси. Но според новото национално проучване на JTN, цитирано от "Фокус", българите посрещат промяната далеч по-трезво и прагматично, отколкото често се представя в публичния дебат.

Да – повечето очакват поскъпване. Но не се паникьосват.

Да – тревожат се за инфлацията. Но търсят реални решения.

И най-вече – не вярват в "чудодейни“ държавни инициативи, които обещават да спасят потребителите от пазарните механизми.

"Магазините за хората“ – повече политика, отколкото помощ

Една от най-обсъжданите идеи тази есен – т.нар. "държавни магазини за хората“, които би трябвало да предлагат стоки на по-ниски цени, – среща предимно недоверие и скептицизъм.

Резултатите от проучването са категорични: над 70% от българите не вярват, че тези обекти ще окажат реален ефект върху цените.

Повечето респонденти ги виждат като политически ход, а не като социална подкрепа.

· 72% смятат, че няма да повлияят на цените в частния сектор;

· 65% не вярват, че ще помогнат на уязвимите групи;

· 60% ги определят като лоша инвестиция на публични средства;

· а повече от половината (58%) са убедени, че подобна инициатива ще затрудни, вместо да улесни прехода към еврото.

Думата, която най-често се появява в коментарите на респондентите, е "пиар“ – не помощ, не стабилност, а публична демонстрация без реално съдържание.

"Българите стават все по-внимателни към публични послания, особено ако ги идентифицират като популустки. Те ясно различават реалните решения от символичните жестове,“ коментира Даньо Димитров, управляващ директор на JTN.

"Проучването показва осъзнатост, критично мислене и готовност хората да поемат отговорност за собствените си решения.“

Рационални потребители в очакване на новата валута

Макар темата за цените да доминира, поведението на потребителите показва спокойствие и адаптивност, а не страх. Повече от две трети вече планират бюджета си внимателно, купуват основно на промоция и избират по-достъпни марки. Хората не очакват чудеса – просто ще се приспособят.

Типичната стратегия звучи така: "Ще купувам по-малки количества, ще чакам намаления, ще гледам повече промоции.“

Дори при повишаване на цените, повечето българи заявяват, че няма да се откажат от нужните стоки, а ще регулират потреблението си.

Само 12–13% планират да се откажат изцяло от "екстрите“ – цигари, сладки изделия или безалкохолни напитки.

Страхове има, но не и паника

Най-силно изразените притеснения са очаквани:

· неоснователно повишаване на цените от търговците (82%);

· общо поскъпване и инфлация (78%);

· маркетингово "закръгляне нагоре“ на цените (74%)

Но тези страхове не се превръщат в песимизъм. Българите се готвят за промяната с реалистични очаквания, а не с усещане за криза. Повечето българи смятат, че ще им трябват до три месеца, за да свикнат с новите цени в евро. Вярват, че преходът ще бъде труден, но преодолим, стига комуникацията от страна на бизнеса и институциите да е честна и прозрачна.

Еврото – разделяща, но не травматична тема

Обществото остава разделено почти наполовина по отношение на еврото – около 40% го подкрепят, толкова са и против. Повечето хора оценяват практическите ползи – по-лесни пътувания, по-прозрачни цени и по-сигурни спестявания, но малцина вярват, че валутната промяна ще подобри икономическата политика.

Близо две трети смятат, че левът е важна част от националната идентичност, а една пета признават, че вероятно винаги ще "преизчисляват в левове“ при пазаруване.

Информационната кампания – видяна, но непочувствана

Около една трета от респондентите си спомнят за информационна кампания за еврото, но малцина я намират за достатъчно полезна.

Хората очакват конкретни действия – ясно двойно изписване на цените, замразяване на цените в първите месеци и ясни етикети с последната промяна на стойността.

"Българите не искат лозунги, а практични решения. Те вече мислят като информирани потребители, не като зрители на икономическо шоу“, обобщават от JTN.

Методология

Изследването е проведено през септември 2025 г. сред 600 пълнолетни граждани (18–75 г.), активно участващи във вземането на решения за покупки в домакинството.

Проучването е реализирано чрез онлайн панела на JTN Research по методологията CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) и е национално представително за градското население на България.

За JTN Research

От 2007 г. JTN предлага персонализирани изследователски решения, съчетаващи експертиза и технологични иновации в анализа на данни.

Компанията е лидер в региона в областта на онлайн панелните проучвания и разработчик на собствени системи за верификация на данни, гарантиращи точност и достоверност на резултатите.

Още по темата: общо новини по темата: 1620
28.10.2025 Гражданин: Гърците казват, че две-три години няма да се оправим, след като приемем еврото
27.10.2025 Вицепремиер и зам.-министри участваха в среща за еврото в Кюстендил
27.10.2025 Вицепремиерът Атанас Зафиров в Кюстендил: Стабилността е ключът към успешното въвеждане на еврото в България
27.10.2025 Собственик на заведениe: Новогодишната вечер ще доведе до голямо объркване и дискомфорт за нас
26.10.2025 Австрия с послание към България: Еврото е фантастична възможност за страна като вашата
26.10.2025 КЗП: Ако цената на една услуга при превалутирането се закръгли нагоре - трябва да се сигнализира
предишна страница [ 1/270 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Патриарх Даниил благослови Кюстендил и призова управниците да следват примера на Свети Димитър
Патриарх Даниил благослови Кюстендил и призова управниците да следват примера на Свети Димитър
14:20 / 26.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
Силно земетресение в Турция, усети се и в България
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: