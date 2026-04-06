Значително увеличение на сметките за електроенергия отчитат повечето български домакинства - това показа анкета на КТ "Подкрепа", проведена в периода 20–31 март 2026 г. сред над 300 души, отговорили на 15 въпроса, свързани с цените на електроенергията и енергийната политика.
Данните сочат, че 81% от анкетираните са получили по-високи сметки спрямо същия период на миналата година, като при голяма част увеличението достига до 10% или дори около 50%. По-малък дял от участниците съобщават за двойно или над двойно нарастване на разходите.
Въпреки поскъпването, едва 8% от запитаните са подали жалби до доставчици или институции като Комисия за защита на потребителите и Комисия за енергийно и водно регулиране, като към момента няма случаи на коригирани сметки. В същото време близо 90% от участниците смятат, че цената на електроенергията е висока.
Проучването показва и силна подкрепа за по-строг държавен контрол – над 80% от анкетираните смятат, че именно държавен орган трябва да следи за правилното начисляване на потребената електроенергия.
По темата за енергийното бъдеще на страната мненията също са категорични – около 70% от участниците не одобряват включването на въглеродните емисии в цената на тока. Повечето анкетирани подкрепят запазването на въглищните електроцентрали и разширяването на ядрената енергетика, докато значителна част са скептични към увеличаването на възобновяемите енергийни източници.
