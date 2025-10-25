ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Проучване: Технологията на мРНК, използвана във ваксините срещу COVID-19, може да "ускори" лечението на рака
Пациентите с рак, които са получили ваксина на базата на мРНК, например тези, произведени от Pfizer или Moderna, в рамките на 100 дни от започването на имунотерапията, се справят много по-добре от тези, които не са ваксинирани.
Имунотерапиите за рак обучават имунната система на организма да разпознава и унищожава туморите. Те често се използват при напреднали ракови заболявания, когато други видове лечение не са дали резултат.
Изследователският екип от САЩ е проследил повече от 1000 пациенти с напреднали ракови заболявания на белия дроб или кожата, на които е била поставена ваксина срещу COVID-19 на базата на мРНК в рамките на 100 дни от началото на имунотерапията.
След ваксинацията имунната система на пациентите е била значително стимулирана и те са живели по-дълго от тези, които не са получили ваксината.
Общата тригодишна преживяемост при пациенти с рак на белия дроб, например, е била 55,7% в сравнение с 30,8%, според проучването, публикувано в списанието Nature.
Ваксината може да е "ускорила реакцията им към лечението“, заявява в изявление Андрю Бегс, старши клиничен сътрудник в Университета на Бирмингам в Обединеното кралство. Той не е участвал в проучването.
Изглежда, че мРНК ваксините помагат, като стимулират обща имунна реакция, сякаш помагат на организма да се бори с вируса, а не се насочват към конкретен протеин в тумора.
"Последствията са изключителни – това може да доведе до революция в цялата област на онкологичната грижа“, заявява в изявление д-р Елиас Сайур, педиатър-онколог от Университета на Флорида и един от авторите на проучването.
Други учени също разглеждат мРНК технологията като потенциален нов начин за борба с рака. Те тестват персонализирани ваксини срещу рак, които се борят с конкретния тумор на пациента, както и ваксини, насочени към гени, които често се срещат при определени видове рак.
Независими експерти призовават за предпазливост по отношение на новото проучване, тъй като резултатите може да са съвпадение. Пациентите, които са получили ваксината, може да са били по-здрави, което означава, че и без това са имали по-големи шансове за оцеляване.
"Само едно рандомизирано проучване може да ни покаже дали ваксината сама по себе си води до този ефект“, заявява д-р Ленард Лий, доцент, работещ върху ваксини срещу рак в Университета в Оксфорд, който не е участвал в проучването.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 24
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Как да се погрижим за "шлифера" при лошо време
15:37 / 23.10.2025
Мъртво пиян шофьор се заби в товарен автомобил в Пиринско
10:47 / 23.10.2025
Социалното министерство е против новопредложените видове отпуск
14:58 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: