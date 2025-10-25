Проучване: Технологията на мРНК, използвана във ваксините срещу COVID-19, може да "ускори" лечението на рака

© Нови изследвания показват, че мРНК технологията от ваксините срещу COVID-19 може да помогне за усилване на леченията на рак, които използват собствената имунна система на организма за борба с рака, пише Eeuronews.



Пациентите с рак, които са получили ваксина на базата на мРНК, например тези, произведени от Pfizer или Moderna, в рамките на 100 дни от започването на имунотерапията, се справят много по-добре от тези, които не са ваксинирани.



Имунотерапиите за рак обучават имунната система на организма да разпознава и унищожава туморите. Те често се използват при напреднали ракови заболявания, когато други видове лечение не са дали резултат.



Изследователският екип от САЩ е проследил повече от 1000 пациенти с напреднали ракови заболявания на белия дроб или кожата, на които е била поставена ваксина срещу COVID-19 на базата на мРНК в рамките на 100 дни от началото на имунотерапията.



След ваксинацията имунната система на пациентите е била значително стимулирана и те са живели по-дълго от тези, които не са получили ваксината.



Общата тригодишна преживяемост при пациенти с рак на белия дроб, например, е била 55,7% в сравнение с 30,8%, според проучването, публикувано в списанието Nature.



Ваксината може да е "ускорила реакцията им към лечението“, заявява в изявление Андрю Бегс, старши клиничен сътрудник в Университета на Бирмингам в Обединеното кралство. Той не е участвал в проучването.



Изглежда, че мРНК ваксините помагат, като стимулират обща имунна реакция, сякаш помагат на организма да се бори с вируса, а не се насочват към конкретен протеин в тумора.



"Последствията са изключителни – това може да доведе до революция в цялата област на онкологичната грижа“, заявява в изявление д-р Елиас Сайур, педиатър-онколог от Университета на Флорида и един от авторите на проучването.



Други учени също разглеждат мРНК технологията като потенциален нов начин за борба с рака. Те тестват персонализирани ваксини срещу рак, които се борят с конкретния тумор на пациента, както и ваксини, насочени към гени, които често се срещат при определени видове рак.



Независими експерти призовават за предпазливост по отношение на новото проучване, тъй като резултатите може да са съвпадение. Пациентите, които са получили ваксината, може да са били по-здрави, което означава, че и без това са имали по-големи шансове за оцеляване.



"Само едно рандомизирано проучване може да ни покаже дали ваксината сама по себе си води до този ефект“, заявява д-р Ленард Лий, доцент, работещ върху ваксини срещу рак в Университета в Оксфорд, който не е участвал в проучването.