|Проучване: Една трета от работодателите планират да назначат нови служители
Анкетата обхваща 1017 работодатели от 12 различни индустрии и разкрива положителни тенденции на пазара на труда. Докато 28% от компаниите предвиждат нови назначения, 22% планират съкращения, а 38% ще запазят сегашния си състав. Това води до нетен коефициент на заетост +6%, с ръст от три процентни пункта спрямо предишния период.
"Въпреки турбулентната икономическа среда и геополитическата несигурност търсенето на кадри остава устойчиво. Компаниите все повече осъзнават, че в битката за таланти не е достатъчно просто да наемат специалисти - те трябва активно да инвестират в стратегии за тяхното задържане и развитие. Виждаме как успешните организации преосмислят подходите си към управление на персонала, предлагат гъвкави работни модели и създават възможности за професионален растеж. Това вече не е въпрос на избор, а на оцеляване", коментира Надя Василева, председател на БКЗ, цитирана от money.bg.
Интересен факт е, че едва 23% от анкетираните работодатели биха наели хора от трети страни, въпреки нуждата от около 300 хил. работници. "Ясна миграционна политика и законодателство са необходими, за да улесним привличането на специалисти отвън", допълни Василева.
ИТ секторът води по оптимизъм
Най-силен ръст в очакванията за наемане има ИТ секторът (+23%), следван от производството (+18%), търговията на едро и дребно (+16%) и финансовите услуги, недвижимите имоти и бизнес услугите (+14%).
По-умерени, но положителни прогнози имат хотелиерството и ресторантьорството (+9%), строителството (+8%), аутсорсингът (+7%), транспортът, складирането и комуникациите (+6%), публичният сектор (+3%) и енергетиката (+1%).
"Предстоящите месеци ще донесат растеж за редица индустрии. За да останат конкурентоспособни, талантите трябва да инвестират в нови умения - особено в сферата на изкуствения интелект и новите технологии. В свят, в който промяната е постоянна, гъвкавостта и готовността за адаптация са най-ценните качества", коментира Василева.
Регионални различия
София (+65%) и Пловдив (+17%) планират най-активно разширяване на екипите. Прогнозите във Варна (+8%) и Бургас (+8%) са по-ниски спрямо предходния период, а в Русе (+2%) остават без промяна.
"Данните недвусмислено сочат, че българският пазар на труда демонстрира устойчивост въпреки глобалната несигурност. Виждаме как компаниите постепенно се адаптират към новата реалност и търсят начини да растат. Организациите, които инвестират в развитието на своите хора днес, изграждат дигиталните и аналитични умения на екипите си и създават гъвкави работни модели, ще бъдат безспорните лидери на утрешния ден. Това е момент на преосмисляне и трансформация, който изисква смелост и визия", заключва Надя Василева.
