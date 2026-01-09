Забраните за пропанагда на нетрадиционната сексуална ориентация в Закона за училищното образование по-скоро изострят конфронтацията и не решават нито един от реалните проблеми в образованието. Това показва социологическо проучване на "Алфа Рисърч" по поръчка на фондация "Глас". То се извършва за трета поредна година и отчита нарастване на подкрепата към ЛГБТИ хората, като всеки втори вече заявява толерантност към различните.Нагласите към ЛГБТИ хората се влияят отчетливо при изострена публична риторика на политици и организации - показва сравнителния анализ в социологическото проучване.Геновева Петрова, съуправител на агенция "Алфа Рисърч", пред БНТ: "Когато разговорът и обстановката са спокойни, когато няма така по-радикални дискусии по тези въпроси, тогава голяма част от хората проявяват разбиране към ЛБТИ хората към техните проблеми".Симеон Василев, председател на фондация "Глас": "Почти всеки втори определя себе си като толерантен към ЛГТБИ хората както и нараства и мнението, че човек не би променил отношението си ако негов близък е ЛГБТИ човек."Извън политическите заигравки, темата с регулиране на статута на еднополовите двойки също започва да среща повече разбиране.Симеон Василев, председател на фондация "Глас": "Процентът, който се увеличава трайно близо с една трета от 2023 г. досега, е всъщност одобрението за юридическо регламентиране или признаване на еднополовите бракове и съюзи."Геновева Петрова, съуправител на агенция "Алфа Рисърч": "Все още голяма част от българските граждани са против одобряването на различни промени в законодателството в това отношение, но имаме една тенденция на съгласие, че трябва се стигне до регулиране на тези въпроси."Симеон Василев, председател на фондация "Глас": "България остава заедно с Румъния и Литва като последните държави от ЕС, единствени членки, които предлагат юридическо регламентиране на еднополовите съюзи."Подкрепата нараства най-вече сред високо образованите и сред младите, които са имали възможност да видят сами какво се случва извън България. Поляризацията, която предизвика дебатът около приемането на забраната за ЛГБТИ пропаганда в училище, също се е стопила.Геновева Петрова, съуправител на агенция "Алфа Рисърч": "Сега категорично преобладават хората, които смятат, че тези промени не са довели до решаване на проблемите в българското образование, а по-скоро са довели до изостряне на конфронтацията".Едва 10% са тези, които все още смятат, че в училищата има ЛГБТИ пропаганда.