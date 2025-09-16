Проучване: 43% от българи на възраст от 18 до 34 години инвестират в акции, не в имоти

© Младите българи се откъсват от традицията, когато става въпрос за дългосрочно натрупване на богатство, като много от тях предпочитат капиталовите пазари, по-специално акциите и борсово търгуваните фондове (ETF), пред недвижимите имоти. Ново паневропейско проучване, поръчано от Revolut и проведено от изследователската компания Dynata, заедно с вътрешните данни на Revolut, разкрива как новото поколение пренаписва правилата за дългосрочно натрупване на състояние.



Нов инвестиционен манталитет на поколението Z



В цяла Европа 37% от 18-24-годишните казват, че акциите и ETF са техният най-добър избор за дългосрочно създаване на богатство, изпреварвайки недвижимите имоти, които са посочени като най-добър избор от 30% от анкетираните от поколението Z. От всички възрастови групи тази група е най-малко доверчива към недвижимите имоти като възможност за инвестиция. За разлика от това, недвижимите имоти доминират сред 45-64-годишните, като около една трета от тях ги считат за най-важния си актив за изграждане на дългосрочно състояние.



В България картината е по-нюансирана. Докато недвижимите имоти остават предпочитаният избор за 39% от анкетираните, по-младите поколения проявяват същия интерес към капиталовите пазари за инвестиране, като почти половината (43%) от 18-34-годишните посочват акциите и ETF като свой най-предпочитан избор. Интересно е, че инвестициите в недвижими имоти са най-предпочитани от повече от половината български жени (45%) в сравнение с малко над една трета от мъжете (34%).



Младите инвеститори приемат ETF и намаляват разликата между половете



Новото поколение играе значителна роля в участието на капиталовите пазари в България, като 51% от всички инвеститори на Revolut в страната са на възраст 18-34 години.



Българските инвеститори от поколението Z също показват предпочитание към диверсификация: портфейлите им съдържат по-голям дял ETF (13%) в сравнение с всяка друга възрастова група на платформата Revolut. При периодичните инвестиции 18-34-годишните имат най-голямо доверие в САЩ, като ETF, проследяващи S&P 500, са най-популярният инвестиционен план сред по-младите поколения. Интересно е, че макар и разликата между половете в инвестирането да продължава да съществува, тя се увеличава сред по-младите поколения, като жените съставляват 31% от инвеститорите на Revolut на възраст 18-34 години. Тази тенденция се забавя при по-възрастните поколения, като участието на жените спада до 29% във възрастовата група 35-44 години.



Дребните пари стимулират инвестициите на младите



По-младите потребители също съчетават ежедневието с дългосрочното планиране. Много българи на възраст около 20 години използват функцията на Revolut за закръгляване на дребните пари, която автоматично прехвърля част от ежедневните им покупки в инвестиции. 30% от трансакциите, постъпващи в инвестиционните сметки на 18-24-годишните, се прехвърлят автоматично като дребни пари от ежедневните им покупки, което е най-голямата част от всички възрастови групи. Българите на възраст 18-24 години, които използват Revolut, инвестират средно около 25 евро на месец.



"Налице е ясна промяна в подхода на по-младите поколения към богатството. Те не чакат да си купят първия дом, за да започнат да градят финансовото си бъдеще; започват по-рано, инвестират по-малки суми и използват инструменти, които някога бяха запазени за професионалните инвеститори. Тази тенденция е пряк резултат от повишената финансова грамотност и достъпността на нови платформи“, казват от компанията.